Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a resfințit biserica Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel” din localitatea Dacia

„Cinci sunt versetele care alcătuiesc pericopa evanghelică care s-au citit în această duminică cunoscută în biserica noastră și în teologie, ca fiind Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Este sunt consemnate de Evanghelistul Marcu (8, 34–38; 9, 1). Aceste versete constituie de fapt niște principii duhovnicești și îndemnul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a dat ucenicilor și poporului care L-a urmat, și prin ei, și nouă, celor de astăzi precum și celor care vor veni după noi (…) Să ne asumăm crucea vieții noastre cu toate greutățile și problemele pe care le avem și pe care le întâmpinăm și, mai ales, să Îl rugăm pe Domnul Hristos să ne ajute ca să purtăm crucea. Pentru că, luarea crucii, este invitația pe care Hristos ne-o face tuturor”, a explicat PS Timotei Sătmăreanul.