Prelegerea „Fericirea Altfel”, susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin Ciomâzgă, va avea loc la Cluj-Napoca

Asociația Română Focul Viu organizează joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 18:00, la Cinema Mărăști din Cluj-Napoca, o prelegere-eveniment intitulată „Fericirea Altfel”, susținută de scriitorul și apologetul Cornel Constantin Ciomâzgă. Cu acest prilej vor fi lansate și cele mai noi apariții editoriale ale autorului: volumele „Elogii – Imnele Vieții” și „Fericirea Altfel”.

Evenimentul aduce în atenție o temă universală – fericirea –, prezentată într-o manieră profundă și atipică, specifică stilului bine-cunoscut al profesorului Ciomâzgă: rigoare, inedit și o argumentație puternică. Organizatorii anunță că prelegerea va propune o schimbare de perspectivă asupra sensului fericirii, depășind zona de dezvoltare personală și orientându-se spre ceea ce autorul numește „o adevărată revoluție personală”.

Într-o declarație transmisă cu ocazia lansării, Cornel Constantin Ciomâzgă subliniază dimensiunea spirituală a celor două volume:

„Fericirea Altfel nu vorbește despre fericirea pe care o vânează lumea, ci despre aceea pe care sufletul a uitat-o. Este o carte răscolitoare și de vindecare. (…) Cealaltă carte, Elogii – Imnele Vieții, este o culegere de cântări și rugăciuni scrise în duh vechi, dar cu glas nou, pentru omul zbuciumat de astăzi.”

Un element de noutate îl constituie faptul că autorul a ales să își lanseze cărțile la Cluj-Napoca, și nu în București, după mai bine de două decenii în care premierea editorială a avut loc exclusiv în Capitală.

Organizatorul evenimentului este Asociația Română Focul Viu, cu sprijinul Asociației Centrul Social Servator. Parteneri: Editura Cartea Actuală 3C și Asociația Neamul Strămoșesc.

Prelegerea va avea loc la Cinema Mărăști, str. Aurel Vlaicu nr. 3A. Intrarea este liberă.