Premieră istorică la Filarmonica clujeană – inaugurarea noului pian Bösendorfer

Vineri, 16 mai 2025, ora 19, Abonament 26

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Stephen Mulligan dirijor

Adela Liculescu pian

Franz Liszt

Concertul nr. 1 pentru pian, în Mi bemol major

Concertul nr. 2 pentru pian, în La major

Jean Sibelius

Simfonia nr. 1 în mi minor, op. 39

Vineri, 16 mai 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic, vă invităm la un concert de excepție care va marca o premieră istorică în existența Filarmonicii clujene – inaugurarea noului pian Bösendorfer Concert Grand 280VC, o ”bijuterie” achiziționată anul trecut datorită sprijinului și susținerii financiare a Consiliului Județean Cluj, fără de care, artiștii și publicul clujean nu s-ar putea bucura de un astfel de moment excepțional pe scena sălii Auditorium Maximum, debutul unei noi ere și continuarea unei tradiții în excelența muzicală a Filarmonicii cluejene. Solista serii de vineri va fi pianista Adela Liculescu, una dintre puținele interprete din țara noastră care deține prestigiosul titlu de „artist Bösendorfer”, această recunoaștere internațională fiind oferită muzicienilor de elită, care se disting prin nivelul artistic de excepție. Ea va interpreta Concertele nr. 1 și nr. 2 de Liszt în compania Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta dirijorului american Stephen Mulligan.

Despre pian

Noul pian Bösendorfer Concert Grand 280VC aduce pe scena Filarmonicii clujene tradiția, excelența și inovația unuia dintre cele mai prestigioase nume din lumea pianului. Modelul 280 Vienna Concert îmbină meșteșugul transmis din generație în generație și cele mai avansate tehnologii acustice. Filosofia unică a producătorului vienez, Bösendorfer, este păstrată cu fidelitate din 1828, în timp ce principiul inovator al corpului de rezonanță este dus la un nou nivel. Fiecare pian Bösendorfer este realizat manual, într-un proces care poate dura peste un an de lucru susținut. De la selecția lemnului de molid, până la cele mai fine detalii ale mecanismului intern, totul este construit cu migală, pasiune și profesionalism. Detaliile sunt tratate cu precizie, fiecare componentă este finisată cu grijă, lemnul prelucrat cu finețe, pentru a ajunge în final la un sunet clar, rafinat, bogat. Însăși construcția lui este o veritabilă operă de artă care își păstrează valoarea peste generații. Dimensiunile acestui pian sunt spectaculoase – 280 cm lungime, 157 cm lățime și o greutate de 507 kg – caracteristici care îl plasează în categoria „Concert Grand”, cea mai mare și prestigioasă clasă de piane, destinate marilor scene ale lumii. Greutatea sa impresionantă reflectă atât robustețea construcției, cât și complexitatea mecanismului acustic de înaltă precizie. Odată cu primirea oficială a acestui simbol al excelenței, Filarmonica din Cluj face un pas hotărât spre viitor, consolidându-și misiunea artistică și aliniindu-se cu onoare la tradiția marilor scene europene.

Despre lucrări

Liszt – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră

Franz Liszt a fost cel mai mare pianist-virtuoz al timpului său. Concertele scrise de el sunt o formă de spectacol total, în care pianistul, orchestra și publicul împărtășesc momente de artă vie, bogată, expresivă și de o virtuozitate interpretativă uluitoare. (…) Deși inițial conceput ca o lucrare de virtuozitate, Concertul (ale cărui prime schițe datează din anul 1832) a fost revizuit 17 ani mai târziu de un Liszt matur, preocupat de finețea expresiei și de coerența structurală. Versiunea finală ne dezvăluie un compozitor mai puțin interesat de efectul spectaculos în sine și mai atras de bogăția expresivă și măiestria formală. Astfel, dintr-un exercițiu de forță pianistică – păstrat în substratul structural – Concertul s-a transformat într-o lucrare echilibrată, intens romantică, cu o coloristică sonoră excepțională.

Liszt – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră

Alternanța fascinantă între extremele emoționale și forța interpretativă, între finețe și fior dramatic, se regăsește cu o claritate tulburătoare în Concertul nr. 2 pentru pian, o lucrare care, asemenea autorului ei, a avut un destin neliniștit și o istorie zbuciumată. Liszt a început să lucreze la acest concert în 1839, dar a revenit asupra lui în mod repetat timp de aproape 24 de ani, în încercarea de a obține acel echilibru ideal între brilianta tehnică pianistică – în care excela fără egal – și adevărata expresie artistică. Lucrarea reflectă obsesia lui pentru unitatea formei și evoluția tematică, totul pornind de la o singură idee muzicală, transformată constant, precum un personaj care își schimbă masca în fiecare scenă.

Sibelius – Simfonia nr. 1

Simfonia nr. 1, compusă în plin zbucium interior și într-un context politic tensionat, reflectă căutarea artistică, identitatea națională și personală. Într-o epocă în care Finlanda își căuta vocea sub ocupația rusă, iar el, ca artist, oscila între influențele puternice ale romantismului german și dorința de a spune ceva propriu, această Simfonie apare ca o declarație de independență. Este o lucrare plină de personalitate, încărcată de pasiune, neliniște și viziune. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Stephen Mulligan

Dirijorul și compozitorul american Stephen Mulligan a fost dirijor rezident la Cincinnati Opera, dirijor asociat la Atlanta Symphony și Dudamel Conducting Fellow la Los Angeles Philharmonic. Stagiunea 2024-25 include debuturi dirijorale cu Ensemble MusikFabrik, Filarmonica de Stat „Transilvania”, Junges Sinfonie Orchester Wetzlar, Royal Danish Opera Academy și la Momentum Festival Berlin, alături de angajamente ca dirijor invitat la University of North Texas Opera și ca dirijor asistent la New York Philharmonic. În calitate de compozitor, Stephen Mulligan va prezenta o nouă lucrare cu Ensemble MusikFabrik la studioul lor din Köln și va începe o colaborare cu percuționistul David Moliner și Universal Edition, care va culmina cu premiera unei noi lucrări la Elbphilharmonie din Hamburg în ianuarie 2026. Un susținător pasionat al muzicii contemporane, Stephen Mulligan a debutat în seria Sound ON a Filarmonicii din New York în 2022 și în seria 65th Street Session în 2023. Solicitat ca dirijor invitat, el a dirijat spectacole cu Dallas Symphony, Detroit Symphony, Gulbenkian Orchestra, Louisiana Philharmonic, Minnesota Orchestra, National Symphony, Phoenix Symphony, Rochester Philharmonic, San Antonio Philharmonic, San Francisco Symphony, Sarasota Orchestra, St. Louis Symphony și Virginia Symphony. Stephen Mulligan a asistat, a pregătit lucrări de scenă și a servit ca dirijor secund pentru mulți dintre cei mai buni dirijori din lume, printre care Marin Alsop, Karina Canellakis, Gustavo Dudamel, James Gaffigan, Edward Gardner, Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Susanna Mälkki, Zubin Mehta, Ludovic Morlot, Peter Oundjian, Matthias Pintscher, David Robertson, Sir Donald Runnicles, Esa-Pekka Salonen, Leonard Slatkin, Robert Spano, Michael Tilson Thomas și Jaap van Zweden. În calitate de Dudamel Conducting Fellow în cadrul Filarmonicii din Los Angeles, Mulligan l-a înlocuit pe Gustavo Dudamel pentru un scurt timp pentru a dirija un program complet Beethoven și a conduce alte spectacole notabile, inclusiv integrala L’Histoire du Soldat de Stravinsky și un concert All-Ravel Toyota Symphonies for Youth. În timpul primului său sezon ca dirijor asociat la Atlanta Symphony, Stephen a participat la trei programe clasice de abonament pe parcursul a șase săptămâni, fiind aclamat de critici. Originar din Baltimore, Stephen Mulligan și-a început studiile de vioară cu tatăl său, Gregory, și le-a continuat cu Kyung Yu la Universitatea Yale. Printre profesorii săi de dirijat se numără Gustav Meier la Peabody Institute, Robert Spano la Aspen Music Festival și Arturo Tamayo la Conservatorio della Svizzera Italiana. Are o diplomă în compoziție cu Jörg Widmann de la Barenboim-Said Akademie din Berlin.

Despre solistă

Adela Liculescu

Pianista română Adela Liculescu, stabilită la Viena, se numără printre cei mai activi muzicieni ai generației sale: solistă distinsă cu premii internaționale, un muzician de cameră extrem de solicitat și un cercetător artistic activ. Aceasta a obținut numeroase premii la competiții internaționale, având realizarea remarcabilă de a fi singura pianistă care a câștigat premiul întâi la cele două concursuri internaționale Brahms recunoscute la nivel mondial (Pörtschach și Detmold), în decurs de mai puțin de trei săptămâni în anul 2017. În plus, a fost distinsă cu premiul întâi la Prix du Piano Berna 2018 și la Concursul Bösendorfer Viena 2015. De asemenea, este laureată a Concursului George Enescu din București 2021 și a Concursului Beethoven din Viena 2013. În 2020, i-a fost acordat Premiul Celebrându-l pe Beethoven în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural. Adela Liculescu a susținut concerte în prestigioase locații precum Musikverein și Konzerthaus din Viena, Palatele Schönbrunn și Belvedere din Viena, Filarmonica din Berlin, Filarmonica Gasteig din München, Stiftung Mozarteum și Haus für Mozart din Salzburg, Filarmonica din St. Petersburg, St. Martin-in-the-Fields din Londra, Palatul Regal din Varșovia și Palatul Primatului din Bratislava, precum și în numeroase alte săli de concert din Europa, Asia și America. Printre orchestrele cu care a colaborat se numără: das neue Deutsche Sinfonieorchester Berlin, Orchestra Filarmonică de Cameră din Sankt Petersburg, Orchestra de Cameră din Viena, Orchestra Filarmonică George Enescu București, Orchestra Naţională Radio şi Orchestra de Cameră Radio București, Camerata Regală a României, Orchestra Naţională de Tineret a României, Dogma Chamber Orchestra Germania etc. În România, aceasta a avut o activitate concertistică semnificativă la București (Ateneul Român, Sala Radio, Palatul Prezidențial Cotroceni și Palatul Regal), dar și în peste 40 de alte orașe. În anul 2023, Adela Liculescu a participat la turneul „Stradivarius” alături de violinistul Alexandru Tomescu, desfășurând 17 concerte într-o perioadă de 21 de zile prin întreaga Românie. Adela Liculescu este pianista cvintetului Philharmonic Five, compus din membri ai Filarmonicii din Viena. În cadrul acestui ansamblu, susține o serie de concerte în abonament la Konzerthaus din Viena. Alte apariții notabile includ deschiderea Festivalului de la Salzburg 2021, contribuția sa la filmul din pauza Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena 2023 (distribuit în peste 80 de țări) și participarea la Festivalul de la Ravenna 2024. Este triplă absolventă a Universității de Muzică și Artele Spectacolului din Viena, obținând diplome cu distincție în pian, muzică de cameră și pedagogie pianistică. De asemenea, a finalizat cu distincție doctoratul artistic la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz în 2024. Aici, a investigat conceptul „virtuozității extinse” în muzica pentru pian a lui Franz Liszt și a susținut numeroase concerte cu Studiile de execuție transcendentală, pe care le-a şi înregistrat în mai multe rânduri. Începând cu anul 2024, predă pian la MDW – Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena. Adela Liculescu este Artist Oficial Bösendorfer.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”