Premieră la Teatrul de Păpuși „Puck”: „Dracula. Despre cum am devenit monstru”

O producție vizuală cu păpuși pentru publicul tânăr va avea premiera la Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca vineri, 12 septembrie, de la ora 17. Este vorba de „Dracula. Despre cum am devenit monstru”, un spectacol despre diversitate și integrare conceput și regizat de DimitrosStamou șiDemyPapada (Merlin PuppetTheatre, Berlin).

Vineri, 12 septembrie, de la ora 17, publicul clujean este invitat la premiera spectacolului „Dracula. Despre cum am devenit monstru”, precum și la reprezentația programată duminică, 14 septembrie, de la ora 11. De asemenea, marți, 16 septembrie, de la ora 17, va fi prezentat spectacolul „Motanul încălțat”, în regia lui Cristian Nedea.

Spectacolul este o reinterpretare captivantă și educativă cu păpuși, pornind de la diverse reprezentări ale personajului Dracula, adaptată special pentru copii și familii, cu un accent dramaturgic pe temele diversității și integrării.

Producția nu va re-povesti pur și simplu povestea lui Dracula, ci o va folosi ca un cadru pentru a explora modul în care frica de „celălalt”, prejudecățile și neînțelegerile pot duce la conflict, iar empatia, înțelegerea și acceptarea pot încuraja integrarea și coeziunea comunității.

Concept, regie și scenografie: DimitrosStamou șiDemyPapada (Merlin PuppetTheatre, Berlin).

In distribuție: Andreea Bolovan, Robert Trifan.

Spectacolul este nonverbal, bazându-se doar pe puterea simbolică a păpușilor, teatrului de obiecte și designului de lumini.

Producția se adresează familiilor și copiilor cu vârsta de peste 7 ani.

Proiect realizat cu sprijinul Centrului Cultural German din Cluj-Napoca și al Goethe-Institut România.

Un spectacol pentru copii de grădiniță

De asemenea, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 11, pe scena instituției va fi prezentat spectacolul „Palkó și Panna”/ „PalkóésPanna”în regia Laurei Pünkösti.

În centrul atenției se află doi copii: Palkó și Panna. Palkó este un băiețel blond, cu părul zburlit, iar Panna este o floare născută din stele. Pe parcursul spectacolului – dedicat micuților cu vârsta de grădiniță – cei doi copii poartă pe aripile vântuluifantezia spectatorilor, demonstrând că poveștile cu regi nu și-au pierdut magia.

În distribuție: Patka Ildikó, Mostis Balázs și KötőÁron.

Regia este semnată de Pünkösti Laura, asistent regie este Giriti Réka, scenariul original (după povești scrise de Patka Ildikó) este realizat de SzakácsKincső, scenografia de Elena Ilaș, iar muzica de KötőÁron.

Spectacolul este prezentat în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este de trei ani.

Informații despre bilete

Pentru premiera de vineri:

Pentru spectacolul de sâmbătă, de la ora 11:

Pentru spectacolul de duminică, de la ora 11:

Pentru spectacolul de marți, de la ora 17:

De asemenea, se pot achiziționa bilete și de la casieria din foaierul teatrului, înainte de intrarea la spectacole.

Biletul de intrare la spectacolele prezentate la sediu în zilele de sâmbătă și duminică va costa 48 de lei pentru adulți, 24 de lei pentru pensionari și 12 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.

De asemenea, biletul de intrare la spectacolele jucate la sediu de luni până vineri va costa 10 lei pentru copii, elevi, studenți (tarif redus cu 75%), pentru pensionari 20 de lei (tarif redus cu 50%), iar pentru adulți 40 de lei.

Spectatorii sunt rugați să ajungă cu 15 de minute înainte de ora de începere a spectacolului.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fostînfiinţatîn 1950 și se aflăînsubordineaConsiliuluiJudețean Cluj. Palmaresulinstituțieicuprindepeste 300 de premiere, atât la secţiaromână, câtşi la ceamaghiară, precum șiimportantepremiişinominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” estealcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacolepentrucopii. Începând cu anul 2002, instituţiaclujeanăestegazdaFestivaluluiInternaţional „Puck”, unul din evenimenteleimportante ale Clujului, iar din septembrie 2017 ainițiatFestivalul Stradal „WonderPuck”, un evenimentdedicatîntregiifamilii.