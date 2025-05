Premierea la nivel eparhial a câștigătorilor Concursului Național Catehetic – Ediția a XVII-a | 2025

Concursul Național Catehetic „Mărturisirea jertfelnică a dreptei credinţe – moştenirea unui secol de Patriarhat pentru copii şi tineri” – Ediția a XVII-a, din cadrul programului „Hristos împărtășit copiilor”, desfășurat în Patriarhia Română, și-a desemnat grupurile catehetice câștigătoare la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Cele 26 de proiecte derulate în protopopiatele Eparhiei Clujului au reunit peste 1500 de copii și tineri, evidențiind astfel preocuparea constantă a Bisericii pentru cei mai tineri creștini.

Ediția din acest an este în acord cu tematica anului 2025, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al Centenarului Patriarhiei Române” şi „An comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocşi români din secolul al XX-lea”, fiind organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Festivitatea de premiere la nivel eparhial a avut loc joi, 15 mai 2025, de la ora 18:00, la Muzeul Mitropoliei Clujului de la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a elevilor participanți și a îndrumătorilor grupurilor catehetice.

În deschiderea festivității, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și necesitatea educației religioase în rândul tinerilor. De asemenea, ierarhul i-a felicitat pe elevii participanți și pe coordonatorii lor, preoți și profesori, oferindu-le tuturor diplome de participare și cărți duhovnicești.

Cu acest prilej, după premierea participanților, a fost proiectat clipul de prezentare al proiectului care a obținut Premiul I, intitulat „Credința mea – comoara mea”, realizat de grupul catehetic al Parohiei Ortodoxe Mociu I, Protopopiatul Cluj I, coordonat de preotul Andrei Budălăcean, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, reprezentată de prof. Mihaela Maria Greble.

Evenimentul a fost prezentat de preotul Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Clujului.

În data de 21 mai 2025, în ziua prăznuirii Sfinților Împărați Constantin și Elena, în cadrul manifestărilor prilejuite de hramul istoric al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va premia proiectele câștigătoare pe eparhii.

Încadrat în seria manifestărilor culturale și educaționale desfășurate cu prilejul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, concursul a oferit participanților posibilitatea de a cunoaște mai bine trecutul relativ recent al Bisericii Ortodoxe Române, activitatea ei misionară și pastorală în cei 140 de ani de la dobândirea autocefaliei și cei 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, precum și rolul, importanța, opera și lucrarea pastoral misionară a duhovnicilor români cunoscuți în ultimul secol, parte dintre ei canonizați la începutul anului 2025.

La nivelul Eparhiei Clujului, o comisie numită de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și formată din patru membri, pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, pr. prof. Marian Sidon, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pr. Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză, și prof. Ioana Angela Mureșan, profesor de limba și literatura română la Colegiul Ortodox clujean, a evaluat mini-proiectele și a desemnat grupul catehetic câștigător, care va reprezenta Arhiepiscopia Clujului la festivitatea de premiere la nivel național din data de 21 mai 2025, la Catedrala Patriarhală.

Proiectul câștigător „Credința mea – comoara mea” a fost realizat de grupul catehetic al Parohiei Ortodoxe Mociu I, Protopopiatul Cluj I, coordonat de preotul Andrei Budălăcean, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, reprezentată de prof. Greble Mihaela Maria.

Celelalte 15 proiecte evaluate și premiate la nivel eparhial au fost: „Un creion în mâna lui Dumnezeu”, derulat în Parohia „Sfânta Treime” Baciu, Protopopiatul Cluj I, sub coordonarea preoților Dumitru Boca și Cristian Dumitru Moldovan și a doamnei prof. Carmen Gîrbovan; „În biserică avem totul”, derulat în Parohia „Sfântul Dumitru” Florești, Protopopiatul Cluj I, sub coordonarea preoților Marius Matei și Dacian Andreica și a doamnei prof. Anda Vaida; „Peste 100 de inimi creștine”, derulat în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Zorilor, Protopopiatul Cluj-Napoca, sub coordonarea preoților Cornel Felecan și Călin Ficior și a domnului director prof. Silviu Cristian Rad; „Fericiți cei prigoniți”, derulat în Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Protopopiatul Cluj-Napoca, în colaborare cu Asociația de tineri Govora, sub coordonarea preoților Dan Hognogi, Dorin Ielciu și Ciprian Măluțan și a doamnei prof. Maria Suciu; „Centenar în 10 pași”, derulat în Parohia „Sfântul Nicolae”, Protopopiatul Cluj-Napoca, sub coordonarea preoților Vasile Nemeș și Florin Daniel; „Întru cinstirea Sfinților Mărturisitori Români”, derulat în Parohia Mihai Viteazu, Protopopiatul Turda, sub coordonarea preoților Ioan-Adrian Sîntiuan și Ioan-Cristian Oșan și a doamnei prof. Elena Bogdan; „Mărturisirea jertfelnică a dreptei credințe”, derulat în Parohia Hășdate, Protopopiatul Gherla, sub coordonarea preotului Florin-Constantin Dobocan și a doamnei prof. Simona Dobocan; „Pe urmele strămoșilor – Ecoul patriarhilor pentru copii și tineri, după un secol de slujire. Patriarhia Română la 100 de ani”, derulat în Parohia Salva, Protopopiatul Năsăud, sub coordonarea preotului Grigore Mureșan și a doamnei prof. Diana Maria Mureșan; „Veac de lumină vie”, derulat în Parohia Chiuza, Protopopiatul Năsăud, sub coordonarea preotului Iancu-Ionuț Buda și a domnilor prof. Simona Oprea și Victor Pavel Marca; „Cufărul cu amintiri”, derulat în Parohia Feldru, Protopopiatul Năsăud, sub coordonarea preoților Ioan Clapa și Grigore Toader și a doamnei prof. Daniela Clapa; „Copii și tineri în lumina dreptei credințe”, derulat în Parohia Viișoara, Protopopiatul Turda, sub coordonarea preotului Lucian Mureșan și a doamnelor prof. Antoneta Chirică și Camelia Tanciu; „Glasul viu al Ortodoxiei”, derulat în Parohia Dej II, Protopopiatul Dej, sub coordonarea preoților Cătălin Alexandru Feier, Emil Sabadîș și Vlad Todoran și a doamnei prof. Cristina Șipoș; „Centenarul Patriarhiei Române – simbol al unității copiilor în Biserică”, derulat în Parohia Iclod, Protopopiatul Gherla, sub coordonarea preotului Nicu-Claudiu Herinean și a doamnelor prof. Monica Sălăgean și Mariana Oltean; „Întru mărturisirea iubirii și iubirea mărturisirii”, derulat în Parohia Huedin II, Protopopiatul Huedin, sub coordonarea preotului Tudor Petrovici și a doamnei prof. Crucița Petrovici; „Biserica și Sfinții Mărturisitori: noii „eroi” ai poveștii copilăriei mele”, derulat în Parohia Borleasa, Protopopiatul Beclean, sub coordonarea preotului Andrei Dan și a doamnei prof. Roxana-Maria Dan.

Cele 26 de proiecte derulate în protopopiatele Eparhiei Clujului au reunit peste 1500 de copii și tineri, evidențiind astfel preocuparea constantă a Bisericii pentru cei mai tineri creștini.

