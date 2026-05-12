Premierea la nivel eparhial a câștigătorilor Concursului Național Catehetic – Ediția a XVIII-a | 2026

Concursul Național Catehetic „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII-a, organizat de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, și-a desemnat cele 19 grupuri catehetice câștigătoare la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În total, au fost derulate 28 de proiecte în protopopiatele Eparhiei Clujului, reunind peste 1.700 de copii și tineri și evidențiind preocuparea constantă a Bisericii pentru cei mai tineri credincioși.

Organizată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ediția din acest an se desfășoară în contextul tematicii anului 2026, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „An omagial al pastorației familiei creștine” și „An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”.

Festivitatea de premiere la nivel eparhial a avut loc marți, 12 mai 2026, de la ora 18:30, la Muzeul Mitropoliei Clujului, situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a elevilor participanți și a îndrumătorilor grupurilor catehetice.

În deschiderea festivității, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și necesitatea educației religioase în rândul tinerilor, amintind de rolul covârșitor pe care îl are ora de Religie. În acest context, ierarhul l-a oferit drept exemplu pe Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, care și-a jertfit viața pentru apărarea orei de Religie.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe elevii participanți și pe coordonatorii lor, preoți și profesori, oferindu-le tuturor diplome de participare și cărți duhovnicești.

Cu acest prilej, după premierea participanților, a fost proiectat clipul de prezentare al proiectului care a obținut Premiul I, intitulat „Acasă începe sfințenia. Familia, școală a iubirii”, realizat de grupul catehetic al Parohiei Ortodoxe Sălișca, din Protopopiatul Dej, coordonat de preotul Vlad-Cristian Todoran, în parteneriat cu Școala Gimnazială Câțcău și Grădinița cu Program Normal Sălișca, reprezentate de prof. Alexandru Pompiliu Petruș. De asemenea, grupul câștigător a interpretat mai multe pricesne.

Evenimentul a fost prezentat de părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului, împreună cu părintele Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Clujului.

În data de 21 mai 2026, în ziua prăznuirii Sfinților Împărați Constantin și Elena, în cadrul manifestărilor prilejuite de hramul istoric al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va premia proiectele câștigătoare la nivelul fiecărei eparhii.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Comunicat integral:

Concursul Național Catehetic „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII-a, organizat de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, și-a desemnat grupurile catehetice câștigătoare la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Festivitatea de premiere la nivel eparhial a avut loc marți, 12 mai 2026, ora 18.30, la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Încadrat în seria manifestărilor culturale și educaționale desfășurate cu prilejul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), concursul a evidențiat importanța familiei creștine ca spațiu binecuvântat al comuniunii, al formării duhovnicești și al cultivării iubirii conjugale, părintești, fi­ești și frățești, oferind participanților posibilitatea de a aprofunda rolul familiei ca „biserică de acasă”, loc al transmiterii credinței și valorilor creștine autentice, precum și de a reflecta asupra provocărilor contemporane care afectează viața familială, între care abandonul, violența domestică, dependențele și promovarea unor modele străine de învățătura Evangheliei, subliniindu-se necesitatea redescoperirii vieții trăite în iubire, responsabilitate și comuniune cu Dumnezeu.

La nivelul Eparhiei Clujului, o comisie numită de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și formată din patru membri, pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și titularul catedrei de Catehetică-Omiletică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, pr. prof. Marian Sidon, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pr. dr. Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză, și prof. Ioana Angela Mureșan, profesor de Limba și Literatura Română la Colegiul Ortodox clujean, a evaluat mini-proiectele și a desemnat grupul catehetic câștigător, care va reprezenta Arhiepiscopia Clujului la festivitatea de premiere la nivel național din data de 21 mai 2026, la Catedrala Patriarhală.

Proiectul câștigător „Acasă începe sfințenia. Familia, școală a iubirii” a fost realizat de grupul catehetic al Parohiei Ortodoxe Sălișca, Protopopiatul Dej, coordonat de preotul Vlad-Cristian Todoran, în parteneriat cu Școala Gimnazială Câțcău și Grădinița cu program normal Sălișca, reprezentată de prof. Alexandru Pompiliu Petruș.

Celelalte 18 proiecte evaluate și premiate la nivel eparhial au fost: „Pe urmele sfintelor, cu candela aprinsă…”, derulat în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj-Napoca, sub coordonarea preoților Dan Hognogi, Dorin Ielciu și a pr. prof. Gheorghe Șanta; „Familia – poarta spre veșnicie”, derulat în Parohia Mociu II, Protopopiatul Cluj I, sub coordonarea preotului Gabriel Creța și a doamnelor prof. Mihaiela Greble și Loredana Marina; „Familia. Rădăcini și aripi”, derulat în Parohia „Sfântul Nicolae”, Protopopiatul Cluj-Napoca, sub coordonarea preoților Vasile Nemeș și Florin Claudiu Daniel și a domnilor prof. Elena Gabriela Daniel și Cristian Grosu; „Sfânta Scriptură și familia – unitate prin cuvânt”, derulat în Parohia Maieru II, Protopopiatul Năsăud, sub coordonarea preotului Ionuț-Cosmin Drăgan și doamnei prof. Alexandra-Maria Rus; „Familia – Rădăcini spre Cer: Modele de sfințenie și mărturisire în Biserica de acasă”, derulat în Parohia „Sfântul M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, Protopopiatul Cluj-Napoca, sub coordonarea preoților Ioan Goje și Cătălin Pălimaru și a doamnelor prof. Petronela Hui și Adriana Știr; „Familia – școala iubirii”, derulat în Parohia Turda Capelă II, Protopopiatul Turda, sub coordonarea preotului Dan Lionte-Maluș și a doamnei prof. Carmen Țandea; „Familia – o șoaptă de rugăciune, o lume de iubire”, derulat în Parohia Viișoara, Protopopiatul Turda, sub coordonarea preotului Lucian Mureșan și a domnilor prof. Liana Ciocan, Camelia Tanciu și Vasile Călușer; „Sfintele femei românce, modele de viețuire creștinească pentru toate timpurile!”, derulat în Parohiile Mihai Viteazu I și II, Protopopiatul Turda, sub coordonarea preoților Ioan Adrian Sîntiuan și Ioan Cristian Oșan și a doamnei prof. Elena Bogdan; „Familia – dar al lui Dumnezeu și icoană a iubirii Sale”, derulat în Parohia Făureni, Protopopiatul Cluj I, sub coordonarea preotului Marcel Popa și a doamnelor prof. Simona Andrușcă și Petrina Boancă; „Familia creștină în jurul Sfântului Potir”, derulat în Parohia Hășdate, Protopopiatul Cluj I, sub coordonarea preotului Viorel Șuteu și a domnului prof. Ioan Georgiu; „Familia – credință și iubire”, derulat în Parohia Someșu Rece, Protopopiatul Huedin, sub coordonarea preotului Elefteriu Ștefăniță și a domnilor prof. Tudor Șaitiș și Alina Delia Roșca; „Familia – icoană a societății”, derulat în Parohia Huedin II, Protopopiatul Huedin, sub coordonarea preotului Tudor-Alexandru Petrovici și a doamnei prof. Crucița Petrovici; „Lumina familiei și chipul sfânt al femeii creștine”, derulat în Parohia Dumbrăveni, Protopopiatul Beclean, sub coordonarea preotului Leon Drăgan și a doamnelor prof. Daniela Iuga, Ioana Drăgan și Victorița Clapa; „Din familie cu iubire, în familia din parohie”, derulat în Parohia Sita, Protopopiatul Beclean, sub coordonarea preotului Emanuel Sălăjan și a doamnei prof. Ana-Ramona Clapa; „Rădăcini creștine, aripi spre viitor”, derulat în Parohia Borleasa, Protopopiatul Beclean, sub coordonarea preotului Andrei Dan și a domnilor prof. Daniel Buksa și Roxana-Maria Dan; „Familia – locul unde iubirea smerită devine viață”, derulat în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Dej, Protopopiatul Dej, sub coordonarea preotului Gavril Ioan Gretiniuc și a doamnei prof. Daniela Petrescu; „Familia creștină- o pregustare a eternității”, derulat în Parohia Chiuza, Protopopiatul Năsăud, sub coordonarea preotului Iancu-Ionuț Buda și a doamnei prof. Paula Maria Buda; „Familia – locul unde iubirea începe și nu se termină niciodată”, derulat în Parohia Iclod, Protopopiatul Gherla, sub coordonarea preotului Nicu-Claudiu Herinean și a doamnelor prof. Monica Sălăgean și Marian Oltean;

Proiectele derulate în protopopiatele Eparhiei Clujului au reunit peste 1700 de copii și tineri, evidențiind astfel preocuparea constantă a Bisericii pentru cei mai tineri creștini.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului