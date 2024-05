Premierea la nivel eparhial a câștigătorilor Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul care vindecă”, Ediția a XVI-a

Concursul Național Catehetic „Hristos – Cuvântul care vindecă” – Ediția a XVI-a, din cadrul programului „Hristos împărtășit copiilor”, desfășurat în Patriarhia Română, și-a desemnat grupurile catehetice câștigătoare la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Cele 41 de proiecte derulate în protopopiatele Eparhiei Clujului au reunit peste 2000 de copii și tineri, evidențiind astfel preocuparea constantă a Bisericii pentru credincioșii de toate vârstele.

Ediția din acest an are ca motto versetul scripturistic „Iar mulțimile, aflând, au mers după El și El, primindu-le, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuință de vindecare îi făcea sănătoşi” (Luca 9, 11) și este în acord cu tematica anului 2024, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al pastorației şi îngrijirii bolnavilor” și „An comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”, fiind organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Festivitatea de premiere la nivel eparhial a avut loc miercuri, 15 mai 2024, de la ora 17:00, la Muzeul Mitropoliei Clujului de la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a elevilor participanți și a îndrumătorilor grupurilor catehetice.

În deschiderea festivității, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și necesitatea educației religioase în rândul tinerilor. De asemenea, ierarhul i-a felicitat pe elevii participanți și pe coordonatorii lor, profesori și preoți, oferindu-le tuturor diplome de participare și cărți duhovnicești.

Cu acest prilej, grupul catehetic al Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din Feldru, Protopopiatul Năsăud, care a obținut premiul I, cu proiectul intitulat „O cană cu apă”, a susținut un scurt moment artistic.

Evenimentul a fost prezentat de preotul Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Clujului.

Comunicat integral:

Încadrat în seria manifestărilor culturale și educaționale desfășurate cu prilejul anului omagial și comemorativ, al pastorației și îngrijirii bolnavilor și al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți, concursul a oferit posibilitatea cunoaşterii modalităţilor prin care credinciosul de astăzi se poate apropia de omul aflat în suferinţă sau de omul care poartă de grijă celui bolnav, dar a contribuit și la consolidarea întrajutorării şi slujirii dintre oameni, precum și la întărirea relaţiilor dintre membrii comunităţii, prin cultivarea credinţei iubitoare care lucrează prin fapte bune.

La nivelul Eparhiei Clujului, o comisie numită de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și formată din patru membri, pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, pr. prof. Marian Sidon, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pr. Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză, și prof. Ioana Moldovan, profesor de limba și literatura română la Colegiul Ortodox clujean, a evaluat mini-proiectele și a desemnat grupul catehetic câștigător, care va reprezenta Arhiepiscopia Clujului la festivitatea de premiere la nivel național din data de 21 mai 2024, la Catedrala Patriarhală.

Proiectul câștigător „O cană cu apă” a fost realizat de grupul catehetic „Sfinții Trei Ierarhi” al Parohiei Ortodoxe Feldru, Protopopiatul Năsăud, coordonat de preoții Grigore Toader și pr. Ioan Clapa, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Feldru, reprezentat de dir. Călin Sbîrciu.

Pe locul al doilea s-au situat trei proiecte: „Rugăciunea în comuniune, faptă de iubire în suferință”, derulat în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II, în colaborare cu Asociația de tineri Govora, sub coordonarea preoților Dan Hognogi și Dorin Ielciu și a doamnei dr. Anamaria Lupu; „Într-un gând să mărturisim pe Hristos, Maica Domnului și Sfinții tămăduitori!”, derulat în Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” Baciu, Protopopiatul Cluj I, sub coordonarea preoților Dumitru Boca și Cristian Dumitru Moldovan și a doamnei Carmen Gîrbovan; și „Hristos ca vindecător al sufletului și al trupului”, derulat în Parohia Ortodoxă Mociu I, Proropopiatul Cluj I, sub coordonarea preotului Andrei Budălăcean și a prof. Mihaela Maria Greble.

Pe locul al treilea s-a clasat trei proiecte: „Homo res sacra homini”, realizat în Parohia „Sfântul Nicolae” Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II, sub coordonarea preoților Vasile Nemeș și Florin Daniel; „Fă Rai din ce ai”, realizat în Parohia Răscruci, Protopopiatul Cluj I, în colaborare cu Școala Profesională Răscruci, sub coordonarea preotului Dan Balog și a doamnelor profesoare Daniela-Anastasia Balog și Florentina-Maria Albu; și „Copiii aduc bucurie și vindecare întru Hristos”, realizat în Parohia Hășdate, protopopiatul Gherla, sub coordonarea preotului Florin Constantin Dobocan și a doamnelor Simona Dobocan și Andreea Tomșa.

Premii speciale au fost acordate următoarelor grupuri catehetice parohiale: „Sfântul Ap. și Ev. Matei” Cluj-Napoca („Pedagogia suferinței și bucuria comuniunii”), Chiuza („Prietenia – dar și dăruire în suferință”), Huedin II („Valența mântuitoare a bolii și a suferinței în Biserica dreptmăritoare”), Gherla III („Tămăduire prin iubire”), Iclod („Gesturi care aduc bucurie și lumină”), Gherla I („Doamne, când Te-am văzut bolnav și am venit la Tine”), Ceanu Mare („Sfinții doctori fără de arginți – de la credință la faptele credinței”), Viișoara („Hristos este Bolnavul care cere iubirea noastră”), Mihai Viteazu („Bucuria de a aduce lumină din lumina lui Hristos în viețile celor suferinzi”), Borleasa („Copii mai buni pentru Înviere – valoarea dragostei, a milosteniei și a jertfelniciei”), Sita („Prin iubire spre Iubire – grija pentru cei bolnavi, calea de a-L găsi pe Hristos”), Someșu Rece și Monor.

