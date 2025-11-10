Prezentare de carte, expoziție și masă rotundă la Facultatea de Teologie din București de Ziua Bibliei

Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează joi o serie de evenimente culturale dedicate Sfintei Scripturi.

Manifestările au loc în sala de lectură a bibliotecii facultății cu ocazia Zilei Bibliei, marcată de sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, considerat cel mai mare interpret al Sfintei Scripturi.

Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie din cadrul facultății invită pasionații de texte biblice să participe la prezentarea psaltirii bilingve de la Vatoped de către doi dintre traducătorii acesteia: diac. lect. Ionel Sabin Preda și lect. Gheorghe Octavian Gordon.

Cu această ocazie vor fi expuse ediții mai vechi ale traducerii textului biblic în limba română, care se află în biblioteca facultății.

Evenimentul se va încheia cu o masă rotundă pe tema „Traducerea textului biblic”, moderată de pr. conf. Marian Vild, directorul departamentului.

La această manifestare științifică sunt așteptate cadrele didactice din departament, care predau disciplinele biblice și filologice, alți membri ai comunității academice, studenți, masteranzi și doctoranzi.

Foto credit: Basilica.ro