Prima dată pe jos până Maica Domnului: trei zile de pelerinaj cu bătături în tălpi, dar cu sufletul plin

Pentru părintele Iorest de la Schitul „Sfântul Evanghelist” din Găbud, judeșul Alba, drumul spre Mănăstirea clujeană Nicula a fost anul acesta o premieră: trei zile de mers pe jos, împreună cu o mulțime de tineri, într-un pelerinaj încărcat de bucurie și de credință.

„Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem…” — așa cântau, în urmă cu sute de ani, și tot așa cântă și astăzi miile de pelerini care străbat drumurile Transilvaniei spre mănăstiri. Fericiți sau împovărați, sănătoși sau bolnavi, săraci sau bogați, cu toții sunt întăriți de nădejdea în puterea făcătoare de bine a Maicii Domnului.

Odinioară, oamenii străbăteau pe jos zeci de kilometri pentru a ajunge la Maica Sfântă, rugându-se pentru sănătate și spor în casă. Astăzi, chiar dacă drumul poate fi mai ușor, dorul de a ajunge la icoană și credința că Maica Domnului nu lasă pe nimeni nemângâiat rămân aceleași.

„Pelerinajul este o întâlnire incredibilă pe care o are sufletul tău cu Dumnezeu. Condiţia ta de pelerin e ca o limpezire, ceva se curăţeşte în tine”, spunea Costion Nicolescu. „În fond, un pelerinaj, în ultimă instanţă, este un parcurs spre întâlnirea cu Dumnezeu prin sfântul respectiv, dar şi spre o întâlnire cu tine. Pe tot parcursul drumului, ieşi din lumesc; nu devii sfânt, dar devii mai curat, mai aproape de cer.”

La capătul unui astfel de drum, în fața bisericuței de lemn a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, colegul nostru, Dragoș Stroian, l-a întâlnit pe părintele Iorest, venit de la Schitul „Sfântul Evanghelist” din Găbud, județul Alba.

„Am pornit luni dimineață și, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns astăzi, miercuri, pe la ora patru și ceva”, a spus părintele. „A fost un drum lung, un drum al bucuriei. Fiind prima dată când facem acest pelerinaj, am fost plăcut surprins de felul în care oamenii ne-au întâmpinat: cu uimire, cu bunătate. Maica Domnului ne-a purtat de grijă; am mâncat în locuri despre care nici nu știam că există. Au fost și oameni curioși, care, când au aflat că mergem trei zile pe jos, au cam clătinat din cap. Dar, toate aceste lucruri ne-au dat și mai mult avânt. Și iată-ne, cu bătături în tălpi și fețele arse de soare, dar cu sufletul plin, slăvindu-L pe Domnul că am ajuns.”

În jurul părintelui Iorest, o mulțime de tineri veseli. „Cred că dragostea lor pentru Maica Domnului, entuziasmul specific tinereții, dar și nădejdea lor în Dumnezeu și credința pe care o au” i-au determinat să parcurgă acest drum pe jos, spune părintele.

Ajunși în curtea mănăstirii, pelerinii nu mai numără pașii parcurși, ci binecuvântările primite. Oboseala se risipește în rugăciuni șoptite, iar drumul străbătut devine, pentru fiecare, o pagină de credință și de iubire închinată Maicii Domnului.