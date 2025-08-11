Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, O.M.E.C. nr. 6481/2024, astăzi, 11 august 2025, a avut loc prima probă scrisă din cadrul Examenului național de Bacalaureat– proba E.a), sesiunea august 2025, organizată în 4 centre de concurs la nivelul județului Cluj.

La această probă au fost prezenți 464 de candidați, 58 de candidați au fost absenți și nu s-au înregistrat situații de fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română – proba E.a), vor fi publicate de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, astăzi, 11 august 2025, la ora 15:00.

Marți, 12 august 2025, va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului – proba E.c),iar miercuri, 13 august 2025, se va desfășura proba scrisă la alegere a profilului și specializării, proba E.d).

Joi, 14 august 2025, se va desfășura proba scrisă lalimba și literatura maternă, proba E.b), pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august 2025 (până la ora 12:00), urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, în perioada 19-20 august 2025, conform calendarului publicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 26 august 2025.

Informații utilie cu privire la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2025 sunt disponibile, accesând următorul link: https://www.isjcj.ro/examene-nationale/bacalaureat/

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Cluj pun la dispoziția celor interesați liniile TELVERDE, pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2025_Ministerul Educației și Cercetării – 0800 801 100, I.Ș.J. Cluj – 0800 816 264.