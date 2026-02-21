Prima săptămână a Postului Mare, la Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj

Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur organizează, în prima săptămână a Postului Mare, un program liturgic intens, menit să îi ajute pe credincioși să pășească în această perioadă cu rugăciune, pocăință și întărire sufletească.

Slujbele vor debuta luni, 23 februarie, de la ora 07.00, cu Rânduiala Ceasurilor și Obednița, iar de la ora 18.00 va fi săvârșită Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Cuvântul de învățătură va fi rostit de Pr. prof. Ioan Bizău.

Marți, 24 februarie, programul începe tot la ora 07.00, cu Rânduiala Ceasurilor și Obednița, iar seara, de la ora 18.00, va fi oficiată Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Invitat pentru a rosti cuvânt de învățătură este Pr. prof. Ioan Chirilă.

Miercuri, 25 februarie, de la ora 07.00 va avea loc Rânduiala Ceasurilor și Obednița, iar la ora 16.00 va fi săvârșită Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. De la ora 18.00 se va oficia Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de Pr. prof. Stelian Tofană.

Joi, 26 februarie, de la ora 07.00 se va săvârși Acatistul Sfintei Cruci și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, iar de la ora 18.00 Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Invitat este CS II, diac. Mircea-Gheorghe Abrudan.

Vineri, 27 februarie, programul liturgic începe la ora 07.00 cu Acatistul Sfintei Cruci și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. De la ora 09.00 va fi oficiată Taina Sfântului Maslu, iar la ora 18.00 Sfințirea cea mică a apei și dezlegări.

Sâmbătă, 28 februarie, de la ora 07.30 va fi săvârșit Acatistul celor adormiți și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar la ora 09.15 va avea loc Parastasul de obște, în contextul Sâmbetei Sfântului Teodor Tiron. Seara, de la ora 18.00, va fi oficiată Vecernia Mare cu Litie.

Programul se încheie duminică, 1 martie, în Duminica Ortodoxiei. De la ora 08.45 va fi oficiată Utrenia, iar la ora 10.00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul căreia va fi citită Pastorala Sfântului Sinod. De la ora 11.30 va avea loc un recital de pricesne susținut de Paula Hriscu.

Prin acest program liturgic bogat, Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mănăștur oferă credincioșilor posibilitatea unei trăiri duhovnicești intense în debutul Postului Mare.