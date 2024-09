Prima teză de doctorat despre personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache, susținută de pr. Robert Kovacs, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

La Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, joi, 12 septembrie 2024, a fost prezentată, în susținere publică, o teză de doctorat la disciplina Spiritualitate ortodoxă, cu tema „Personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache. Coordonate biografice și perspective spirituale”. Autorul tezei este părintele Robert Kovacs, paroh la Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Silvestru” din Cluj-Napoca și redactor la Radio Renașterea.

Lucrarea elaborată, intitulată „Personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache. Coordonate biografice și perspective spirituale”, este prima teză de doctorat pe acest subiect și a fost realizată în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, sub îndrumarea științifică și duhovnicească a Înaltpreasfințitului Părinte prof. univ. dr. Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, titularul Catedrei de Spiritualitate ortodoxă din cadrul instituției de învățământ teologic clujean.

În ceea ce privește alegerea acestei teme, părintele Robert Kovacs a mărturisit că „în anul 2017, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române «Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului», am realizat în cadrul postului de radio «Renașterea» o serie de emisiuni dedicate mărturisitorilor din temnițele comuniste. În urma colaborării cu părintele Grigorie Benea, l-am descoperit pe părintele Vasile Vasilache și arhiva sa, care aștepta un cercetător. Lucrarea mea este prima teză de doctorat pe acest subiect, tocmai de aceea am avut în vedere și o abordare mai amplă a biografiei acestuia. Demersul acesta l-am considerat mereu un «restituțio», atât personal, față de părintele Vasile, cât mai ales față de familia preotului Gheorghe Vasilache, «pater familiae», care pierduse pe front doi băieți, iar alți doi, Vasile și Haralambie, au suferit detenție politică, iar Haralambie a murit ca martir în închisoarea de la Gherla. Ca și cum nu era de ajuns, un alt fiu al familiei Vasilache a murit la scurt timp după eliberarea din lagărul comunist. (…) Primul obiectiv a fost trasat de îndrumător, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care a spus să fie o lucrare academică. În sensul acesta, cercetarea are la bază sute de documente de arhivă, manuscrise, memorii și articole de specialitate, care pot fi urmărite în aparatul critic și la final, în bibliografie”.

În privința structurii, teza este alcătuită din șapte capitole de sine stătătoare, care tratează, pe larg, aspecte din viața și formarea părintelui Vasile Vasilache.

„Viața părintelui Vasilache este viața României de după Primul Război Mondial. Este un om cât o epocă. Un om care a trecut prin mai multe regimuri politice, dar care le-a supraviețuit. Cum? Care a fost catalizatorul acestei energii? Cum a rezistat teafăr în acest calvar al suferințelor prin care a trecut în cei cinci ani de detenție politică? Sunt doar câteva din întrebările pe care mi le-am pus atunci când am început lectura acestor memorii și la care am încercat să dau un răspuns prin această cercetare doctorală. (…) Din perspectivă academică, am încercat și sper că am reușit să refac portretul duhovnicesc al părintelui Vasile, arhimandrit și doctor în teologie, o personalitate duhovnicească marcantă a unei epoci întregi, dominat de dragostea față de Dumnezeu, de Biserică și de om. Demersul acesta include și prezentarea operei sale, întrucât opera însăși prezintă autorul. Aceasta nu putea lipsi, mai ales pentru că opera deschide posibile direcții de cercetare”, a spus autorul tezei.

Componența comisiei de doctorat a fost următoarea: președinte – arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; conducător ştiinţific – IPS prof. univ. dr. Andrei Andreicuț (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca); referenți: pr. prof. univ. dr. Ioan Teșu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea (Universitatea din București) și pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie (Universitatea „Babeș- Bolyai” din Cluj-Napoca).

Conform metodologiei, îndrumătorul de doctorat și membrii comisiei au dat citire referatelor și au adresat întrebări pe marginea temei. La finalul susținerii, candidatului la titlul de doctor în Teologie, membrii comisiei i-au acordat calificativul „Excelent” cu Summa cum laude.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc și l-a felicitat pe părintele Robert Kovacs pentru munca depusă în realizarea lucrării științifice, apreciind, totodată, urcușul său academic, profesional și duhovnicesc.

Evenimentul academic s-a încheiat cu jurământul de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă, acesta fiind depus de noul doctor în Teologie, pr. Robert Kovacs, în paraclisul facultăţii.

La eveniment au participat clerici, teologi, membri ai familiei, prieteni și colegi, în frunte cu protopopul de Cluj II – preotul Alexandru Constantin Ciui.

Teza este depusă la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, iar rezumatul ei poate fi accesat pe pagina web a Institutului de Studii Doctorale al UBB.

Date despre autor

Pr. Robert-Anton Kovacs este absolvent al studiilor de licență (2013), master (2015) și doctorat (2024) din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În prezent, acesta păstorește comunitatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Ierarh Silvestru” din Cluj-Napoca (din 2018) și este redactor la Radio Renașterea (din 2014), unde realizează emisiunile „Viața Bisericii”, „Cultură, morală, spiritualitate” și „Cultura vieții”.

Cu acest prilej, întreaga redacție, în frunte cu directorul radioului – arhid. Dan-Grigore Văscu, îi transmite felicitări și îi dorește spor și putere de la Domnul în toată activitatea pastoral-misionară.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului