„Primăvara Tradițiilor Clujene” – spectacol al rădăcinilor, valorilor și generațiilor

Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, în parteneriat cu Radio România Cluj, organizează joi, 28 mai 2026, de la ora 18:00, spectacolul extraordinar „Primăvara Tradițiilor Clujene”. Evenimentul va avea loc în Sala Radio Cluj, situată pe strada Donath nr. 160.

Organizat în preajma Zilei Internaționale a Copilului, spectacolul își propune să aducă în prim-plan continuitatea tradițiilor și transmiterea valorilor culturale către tinerele generații, prin intermediul cântecului, jocului și portului popular românesc. Pe aceeași scenă vor urca artiști consacrați, tineri interpreți și păstrători ai patrimoniului cultural imaterial, într-un demers dedicat promovării culturii tradiționale românești.

Pe scenă vor evolua Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană”, dirijată de Tudor Căucean, interpreta Mariana Morcan, precum și tinerii artiști din cadrul proiectului „Copiii și Tinerii Tradițiilor Clujene”: Ștefan Suciu, Larisa Gurzău, Ariana Sandor, Paula Roberta Pașca, Cristian Mezei Pop, Alexandru Crișan, Ariana Fodor, Paul Sâmbotelecan, Denisa Giurgiu, Daria Șipoș, Dragoș Câmpean și Decebal Câmpean, Raluca Revnic, Ioana Tomoș, Adania Abrudan, Catinca Crișan, Maria Trifan, Maria Jula, Antonia și Amira Pătruțiu și Elena Goga.

Publicul va putea urmări și momente coregrafice susținute de Școala de Dans Tradițional Românesc „Dor de joc”, coordonată de profesorii coregrafi Crina-Alexandra Mezdrea și Marian-Andrei Mezdrea.

Sub genericul „Modele de ieri și de azi”, spectatorii îi vor întâlni pe interpretul de muzică populară Mihai Trif și pe horitorul Traian Balcău, distins cu titlul de Tezaur Uman Viu, doi reprezentanți ai Câmpiei Transilvaniei care duc mai departe frumusețea tradițiilor și valorile satului românesc.

Evenimentul va fi prezentat de Alin Pop, iar intrarea este liberă.

Prin spectacolul „Primăvara Tradițiilor Clujene”, organizatorii își propun să aducă împreună generații diferite de artiști și iubitori ai folclorului, într-o seară dedicată patrimoniului cultural românesc, dialogului între generații și continuității tradițiilor populare.