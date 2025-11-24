Primele acțiuni de combatere a poleiului, din acest sezon rece, în zona de munte a județului Cluj

Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de luni, 24 noiembrie a.c., pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier. În același timp însă, din cauza condițiilor meteorologice specifice acestei perioade a anului și a temperaturilor apropiate sau sub zero grade Celsius, pe mai multe sectoare de drum din zona de munte s-a intervenit în vederea combaterii fenomenului de polei.

În acest context, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul ultimelor 24 de ore s-a acţionat pe 12 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin – Lotul 1. Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 10 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 110 tone de material antiderapant.

Pe drumurile judeţene situate în zona Gilău – Lotul 2, în cursul ultimelor 24 ore s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 14 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 11 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 60 tone de material antiderapant.

Pe drumurile judeţene situate în zona Turda – Lotul 3, începând de duminică și până în cursul acestei dimineți s-a intervenit pe 11 drumuri judeţene, cu 11 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 80 de tone de material antiderapant.

Pe drumurile situate în zonele Gherla – Lotul 4 și Dej – Lotul 5, intervențiile specifice activității de iarnă în cursul ultimelor 12 ore au fost minime, mai exact de verificare a stării drumurilor și condițiilor de circulație, nefiind necesară folosirea de utilaje specifice sau de material antiderapant.

În continuare, se efectuează revizii pe mai multe drumuri judeţene pentru verificarea stării părţii carosabile, urmând să se acţioneze în caz de necesitate.