„Primii trei ani din viața copilului sunt despre siguranță, nu despre performanță” | interviu cu dna Carmen Cojan, Centrul Educațional Ghidușel

Specialist în educația timpurie 0–3 ani, facilitator al programului „Cercul Siguranței” și consultant în somnul copilului mic, doamna Carmen Cojan este unul dintre profesioniștii care contribuie activ la dezvoltarea unui standard sănătos în domeniul educației timpurii din România. Cu formare în teoria atașamentului, neurodezvoltare și pedagogii alternative, a fondat în anul 2018 Centrul Educațional Ghidușel – un spațiu construit în jurul relației autentice dintre copil și părinte.

Am stat de vorbă cu dumneaei despre începuturi, despre nevoile reale ale copiilor mici și despre modul în care părinții pot fi sprijiniți în această etapă esențială. Așa am aflat faptul că „Ghidușel nu a apărut ca o idee de business, ci ca o nevoie reală, pe care am observat-o zi de zi, lucrând direct cu copiii mici și cu părinții lor. De aproape 20 de ani activez în acest domeniu și am constatat un lucru esențial: în primii ani de viață, copilul are nevoie, înainte de toate, de relația cu părintele – de iubire, de respect pentru ritmul propriu de dezvoltare și de siguranță.” Din păcate, de multe ori, exact aceste lucruri lipsesc din spațiile în care ajung părinții. Copiii sunt suprastimulați, ritmul lor nu este respectat, iar părinții primesc prea puțin sprijin real pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în această perioadă. Din această nevoie s-a născut Ghidușel. Centrul Educațional Ghidușel organizează ateliere pentru copiii cu vârste între 0 și 3 ani, iar un aspect esențial este faptul că cei mici sunt însoțiți pe toată durata activităților de părinții lor.

„Primii trei ani nu sunt despre performanță, ci despre siguranță”

De ce este perioada 0–3 ani atât de importantă pentru dezvoltarea copilului? Este o întrebare esențială, pentru că, de fapt, aici începe totul. Primii trei ani de viață reprezintă perioada în care creierul copilului se dezvoltă cel mai rapid. Nu vorbim doar despre achiziții vizibile, precum mersul sau vorbirea, ci despre modul în care se organizează sistemul nervos, emoțiile și relația cu lumea. În această etapă, copilul „învață”, fără cuvinte, trei lucruri fundamentale: dacă există un adult care îl susține; dacă emoțiile lui au un loc și sunt acceptate; dacă poate reveni la liniște atunci când îi este greu. De aceea, invitata noastră spune adesea că dezvoltarea nu este un concurs de achiziții. Nu contează doar cât de repede merge sau vorbește un copil, ci și cum se simte în relația cu părintele și cât de organizat este interior. În atelierele Ghidușel, accentul este pus pe prezența părintelui alături de copil, pentru ca acesta să asimileze într-un mod natural și firesc tot ceea ce descoperă în mediul din jur.

Atelierele Ghidușel – structură, predictibilitate și explorare

Cum se desfășoară concret un atelier la Ghidușel? Există două categorii principale de ateliere: cele dedicate bebelușilor și cele pentru copiii între 1 și 3 ani. Fiecare întâlnire are o structură simplă și repetitivă, dar foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor. Se începe cu un moment de așezare, urmat de activitatea tematică adaptată vârstei, iar la final există un moment de închidere care aduce coerență și predictibilitate. În cadrul atelierelor pentru bebeluși, sunt propuse jocuri, cântece și exerciții ușoare de mișcare, într-un mediu atent pregătit, care oferă libertate de explorare și ocazii de socializare. Pentru copiii între 1 și 3 ani, activitățile au ca scop pregătirea pentru intrarea în colectivitate, fiind asemănătoare celor dintr-o grupă de creșă sau grădiniță, dar desfășurate întotdeauna împreună cu părinții. Tematicile sunt variate și includ: ateliere pentru tătici și copii; pictură liberă și activități senzoriale; euritmie și muzică; limba engleză; motricitate fină și grosieră; activități despre natură, emoții, forme, obiecte și mediul înconjurător.

Franciza Ghidușel – aceeași abordare, în mai multe spații

Ce înseamnă, concret, extinderea prin franciză pentru părinți? În timp, tot mai multe familii au rezonat cu această abordare, iar întrebarea firească a fost cum poate fi dus mai departe acest model fără a-i pierde esența. Așa a apărut sistemul de franciză Ghidușel. În Cluj-Napoca, părinții pot participa atât la centrul Ghidușel de pe Calea Moților, cât și la prima franciză – Ghidușel Albini, din cartierul Gheorgheni. Franciza este coordonată de Cristina Ștefan, care a ales să ducă mai departe această viziune și să fie alături de părinți în procesul de creștere și înțelegere a copiilor.

Cum se pot înscrie părinții

Pentru părinții care doresc să participe la ateliere, înscrierea este simplă și accesibilă. Pentru ambele centre, detaliile despre program și grupe sunt disponibile pe site-urile dedicate și pe paginile de social media. Părinții pot accesa linkurile de înscriere, unde pot identifica grupa potrivită pentru copil și pot rezerva locul. Iar dacă au nevoie de ghidare, pot lua legătura direct cu echipa, care îi va îndruma cu deschidere. Centru Educațional Ghidușel înseamnă un spațiu în care relația dintre părinte și copil este cu adevărat valorizată și susținută.

