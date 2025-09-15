Primul sistem de echitație adaptată din România a fost inaugurat la Wonderland Resort, Cluj

Evenimentul a marcat încheierea celei de-a cincea ediții a proiectului ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, la care au participat 700 de beneficiari, dublu față de ediția precedentă. După un record, finalul a marcat și o premieră: inaugurarea primului sistem de echitație adaptat pentru terapia asistată cu cai din România, destinat persoanelor cu dizabilități, în special locomotorii. La acest moment, desfășurat la Wonderland Resort, au participat, alături de voluntarii Caiac SMile coordonați de Ionuț Stancovici și 24 de persoane cu dizabilități de la Serviciul de Ajutor Maltez în România și nu numai, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc și proprietarul Wonderland Resort, Darius Mârza.

”Astăzi este un moment de emoție, de normalitate și speranță. Clujul devine primul oraș din România care asigură terapie prin echitație pentru persoanele cu dizabilități, utilizând echipamente speciale. Prin acest gest, Clujul arată că are în ADN incluziunea, speranța și dorința de a fi alături de fiecare cetățean al acestui oraș. Le spun tuturor: ceea ce pentru cineva poate părea foarte puțin, pentru unii este extraordinar de mult. Astăzi, prin această terapie prin echitație oferită persoanelor cu dizabilități arătăm nu doar umanitatea noastră sau faptul că la Caiac SMile și la Wonderland limita nu există, ci că avem umanitate. Că acest oraș respiră prin incluziune și că putem oferi tuturor o șansă, o speranță și un model despre cum să facă un bine, oriunde pot să-l facă.

Caiac SMile și Wonderland au demonstrat că oriunde pot, fac un bine. Cu cât mai mulți vom face mai mult bine, cu atât cu toții o vom duce mai bine și vom oferi fiecărui om șansa să se bucure de viață. Ați văzut gestul extraordinar de libertate pe care îl arătau participanții la echitație atunci când erau pe șa. Voi ați făcut imposibilul posibil, și pentru asta vă mulțumim” – Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

”De șase luni ne documentăm despre șei adaptate și despre cum putem face ca acest procedeu să fie sigur și fezabil, astfel încât să putem ajuta cât mai mulți oameni speciali să simtă această bucurie, această adrenalină, sentimentul aparte pe care ți-l dă echitația. Dacă acești oameni pot, atunci ar trebui să învățăm cu toții de la ei, să ne dea încredere, să ne motiveze să încercăm și noi. Pe de altă parte, este de datoria noastră să îi ajutăm și să îi susținem” – Darius Mârza, proprietar Wonderland Resort. ”Am făcut un scripete special pentru ca persoanele cu dizabilități să fie luate elegant și sigur din scaun și așezate pe cal și apoi să călărească folosind acea șa adaptată. Ați văzut că pot să stea chiar și fără să se țină, să călărească independent. Cu toții, ei asta își doresc: să facă sport în mod independent. Și noi acest lucru l-am reușit azi, prin acea șa adaptată. Pentru mine este o mare bucurie pentru că se continuă acest sport, datorită celor de la Wonderland, și că va putea fi practicat oricând, să se bucure alături de familie. Ei vor putea să facă ceea ce au învățat în timpul proiectului nostru. Îi mulțumesc domnului primar Emil Boc pentru tot sprijinul acordat în toți acești ani. Îi mulțumesc lui Darius Mârza pentru deschidere și pentru oportunitățile pe care le oferă acestor oameni speciali” – Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile. ”Mă bucur că pot practica un astfel de sport. Am mai călărit, numai că atunci era o șa normală și alunecam într-o parte. Așa, este foarte bine. Și este bine că nu trebuie să mă ridice cineva din scaun. Este o experiență extraordinară așa că mă mai duc o tură de manej.” – Anca, beneficiar echitație adaptată. ”Este a doua oară când încerc, am fost și ieri. Este un început cu multe emoții, dar cred că o să mă obișnuiesc și va deveni foarte plăcut și relaxant. Pentru mine, să încerc lucruri noi este minunat. Să pot să-mi demonstrez că nu am bariere.” – Bogdan, beneficiar echitație adaptată.

Echitație gratuită pentru persoane cu dizabilități, pe bază de programare

Sistemul de echitație adaptată a fost achiziționat de către Wonderland Resort, acolo unde va și rămâne permanent pentru a putea fi folosit oricând și în mod gratuit de persoanele cu dizabilități, în baza unei programări la Recepția resortului. Sesiunile de echitație adaptată vor fi coordonate de instructorii manejului care au fost pregătiți, la rândul lor, de antrenorii Asociației Caiac SMile.

”Este o mare bucurie pentru mine să pot ajuta astfel, făcând ceea ce îmi place atât de mult. Îi aștept oricând să îi pun pe cai pe acești oameni speciali, dar am rugămintea să se programeze înainte la Recepție, să precizeze ce fel de dizabilitate au și, preferabil, să opteze pentru intervalul orar 10.00 – 14.00, de marți până vineri, pentru că atunci e mai liber manejul, nu sunt prea multe programări și practic și ei se vor simți mai confortabil când toată atenția și spațiul sunt numai pentru ei”, spune Adrian Coaciu, instructor echitație la Wonderland Resort.

Accesul la Wonderland Resort al beneficiarilor se face prin mijloace proprii, iar reprezentanții asociației recomandă utilizarea serviciului Bolt Assist, implementat de compania de ridesharing în parteneriat tot cu Caiac SMile.

Număr record la ediția 2025: 700 de beneficiari au făcut sport alături de voluntari

Timp de 6 săptămâni, aproximativ 700 de beneficiari (copii și tineri proveniți din medii defavorizate, din casele de tip familial sau cu diferite tipuri de dizabilități), dublu față de ediția 2024, au participat la activitățile sportive programate în cadrul celei de-a cincea ediții a proiectului”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”. Proiectul este organizat de Asociația Caiac SMile din Satu Mare și se desfășoară cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

În perioada 4 august – 14 septembrie 2025, antrenorii și voluntarii asociației sătmărene au organizat antrenamente de caiac (pe Lacul Gheorgheni), tenis de câmp și echitație (la Wonderland Resort), baschet în șezut și de masă (în Baza Sportivă Gheorgheni).

”Anul acesta am avut un număr record de participanți la activitățile sportive de la Cluj-Napoca. Este o dovadă clară a faptului că tinerii și copiii proveniți din medii defavorizate sau cu dizabilități își doresc să facă sport, își doresc să participe activ în societate și nu au mereu această oportunitate. Acesta este motivul pentru care, an de an, ne lărgim aria de activitate și încercăm să accesibilizăm cât mai multe sporturi, în cât mai multe orașe din România. Mulțumesc din nou Primăriei Cluj-Napoca pentru susținerea pe care ne-o oferă de cinci ani, nu doar pentru acest proiect, ci pentru tot ce înseamnă accesibilizarea sportului pentru aceste categorii sociale” – Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

Serviciul de Ajutor Maltez, de la mare, direct la Cluj, pentru a testa echipamentele

Anul acesta, numărul de plaje accesibilizate din România a ajuns la 18. Pe lângă cele 9 plaje accesibilizate în sezonul estival anterior, în 2025, persoanele cu dizabilități, în special locomotorii, se pot bucura de apa mării în Constanța, Mama, Sulina, Năvodari, Cap Midia, Techirghiol, Saturn, Eforie Sud, Eforie Nord și Mangalia. Mai mult, Caiac SMile a achiziționat, cu ajutorul partenerilor din mediul privat 15 scaune flotabile a câte 2.000 de euro bucata, dintre care 10 au fost deja aduse pe plajele din Constanța și se află în gestiunea Asociației Împreună pentru viitor Constanța.

Echipamentele destinate accesibilizării plajelor au fost testate și de către beneficiarii Serviciului de Ajutor Maltez în România. Aceștia, împreună cu reprezentanți ai asociației, au avut ocazia să participe la taberele organizate la Eforie Sud de către Asociația Caiac SMile, unde au experimentat direct facilitățile care le permit accesul în siguranță și autonomie pe plajă și în apă. Activitățile au demonstrat utilitatea echipamentelor și au permis adaptarea acestora la nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități.

„În 2025, 18 plaje din România oferă condiții accesibile pentru persoanele cu dizabilități, o creștere semnificativă față de anul trecut. Proiectele pe care le desfășurăm împreună cu Asociația Împreună pentru Viitor Constanța și Fundația Mereu Aproape sunt create pentru a oferi autonomie celor care se confruntă cu dificultăți locomotorii, pentru a le oferi posibilitatea de a se bucura pe deplin de experiența litoralului. Testarea echipamentelor de către beneficiarii Serviciului de Ajutor Maltez, care au venit tocmai de la Cluj, ne arată impactul pozitiv al acestor inițiative și ne încurajează să continuăm să transformăm litoralul într-un spațiu prietenos și incluziv pentru toți.” – Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

Proiectul „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret” a fost realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția a Copilului Cluj, Domeniul Public Napoca SA, Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Parteneri ai proiectului au fost și: Wonderland Cluj Resort, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România și Clubul Paralimpic Salvia 2000 Cluj-Napoca