„Prin Cultură la Unitate Națională” – GALA EDITURII ȘCOALA ARDELEANĂ | Vasile George Dîncu, managerul Editurii Școala Ardeleană

Cultura unește. Lectura zidește. Istoria ne dă identitate.

De Ziua Națională a României, emisiunea Dialoguri vă propune o ediție de sărbătoare, dedicată culturii scrise românești și identității noastre naționale. Cu această ocazie, Editura Școala Ardeleană, alături de Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” și Fundația Transilvania Leaders, organizează GALA EDITURII ȘCOALA ARDELEANĂ – Ediția I, un eveniment-maraton ce se desfășoară sub genericul „Prin Cultură la Unitate Națională”.

Timp de o zi întreagă, iubitorii de carte sunt invitați să participe la prezentări susținute de academicieni, istorici, scriitori, critici literari, profesori universitari, bibliotecari și creatori de valoare ai culturii românești. Întreaga manifestare își dorește să reafirme un adevăr simplu și adânc: cultura unește, lectura zidește, istoria ne dă identitate.

Alături de invitatul emisiunii Dialoguri, dl Vasile George Dîncu, managerul Editurii Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, am vorbim despre cărți, despre cultură, despre identitate națională și despre proiectele majore care definesc direcția uneia dintre cele mai dinamice edituri din România contemporană.

În centrul manifestării s-a aflat ideea că lectura este un act de identitate, iar cultura – un liant care întărește unitatea națională. Prezentări, conferințe academice, lansări de carte, dialoguri cu autori, recitaluri poetice, evocări istorice, programe pentru copii și seniori au animat spațiul cultural clujean timp de 12 ore neîntrerupte.

Dl Vasile George Dîncu a vorbit despre inspirația organizării unei gale chiar de 1 Decembrie, subliniind că Ziua Națională este un moment privilegiat pentru reafirmarea valorilor care ne-au construit ca popor. Ideea unei gale anuale a venit firesc, din dorința de a crea o tradiție și un reper cultural pentru Cluj și întreaga țară.

Programul a fost gândit astfel încât să îmbine memoria marilor personalități culturale, dialogul dintre generații, întâlnirea directă cu autorii, promovarea lecturii ca medicament spiritual. Un loc special îl ocupă evocările dedicate unor figuri esențiale ale culturii române:

Ioan Slavici – 100 de ani de la trecerea în eternitatea

Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere

Doru Radosav – sărbătorit la împlinirea vârstei de 75 de ani

Liviu Maior – sărbătorit la împlinirea vârstei de 85 de ani

Nicolae Mărgineanu – 130 de ani naștere

240 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan

2025 – Anul „Cardinal Iuliu Hossu”

Fiecare dintre aceste momente subliniază continuitatea spiritului românesc și importanța păstrării memoriei culturale.

Târgul de Carte „Lectura Unește” – cartea ca spațiu al întâlnirii

Aflat la prima ediție, târgul oferă publicului: colecții de referință ale editurii, noutăți editoriale, ediții aniversare, titluri esențiale din literatura română și universală. Cartea devine, astfel, o punte între generații și un instrument prin care identitatea noastră culturală este transmisă mai departe.

Campania „Românii citesc” – un demers pentru viitor

Inițiativa propune stimularea lecturii în toate segmentele de vârstă. Copii, tineri, adulți și seniori sunt invitați să redescopere prin carte rădăcinile, valorile și istoria neamului românesc. Dl Vasile Dîncu a subliniat în interviu că lectura nu este doar un hobby, ci o formă de educație continuă și un exercițiu de memorie colectivă.

Editura Școala Ardeleană – un reper al culturii române contemporane

Dialogul s-a extins apoi spre activitatea editurii, care în doar câțiva ani: a publicat aproape 1.000 de titluri, a inițiat peste 50 de colecții, a construit colaborări internaționale, a dezvoltat proiecte editoriale de amploare precum Arhiva Bartolomeu Valeriu Anania sau seria dedicată Centenarului Marii Uniri, a promovat literatura transilvăneană, menținând totodată o deschidere națională autentică. Astfel, Editura Școala Ardeleană și-a asumat o misiune culturală distinctă, coerentă și ambițioasă: să dea vizibilitate culturii române, să formeze cititori, să promoveze autori, să sprijine cercetarea și să consolideze patrimoniul spiritual al țării.

Un dialog despre identitate, cultură și responsabilitate

Dl Vasile Dîncu a vorbit despre rolul editorului în comunitate, despre criteriile de selecție a manuscriselor, parteneriatele internaționale, traduceri, colaborările academice și impactul evenimentelor editoriale. De asemenea, a adus în discuție provocările actuale ale pieței de carte și nevoia de a forma un public tânăr și cultivat. În final, managerul Editurii Școala Ardeleană a vorbit despre viitorul galei, exprimând dorința ca aceasta să devină un eveniment anual, tot mai amplu și mai reprezentativ pentru cultura românească.

