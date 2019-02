Părintele Mitropolit Andrei, la ședința lunară a preoților din Protopopiatul Cluj 1

Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 a organizat joi, 14 februarie, întâlnirea lunară cu preoții arondați acestuia. Se impune a fi precizat că aceste întâlniri nu au doar valențe administrative, ci și liturgice. Potrivit tradiției, fiecare din aceste ședințe prilejuiesc întâlnirea cu un invitat special.

De data aceasta, oaspete de seamă a fost nimeni altul decât ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfinția sa a oficiat, începând cu ora 8:00, Sfânta Liturghie, la Biserica „Sf. Dumitru” din Comuna Florești, unde slujește Părintele Dr. Dumitru Marcel Andreica, alături de cei 12 preoți ai Cercului Preoțesc Florești.

La finalul Sfintei Liturghii, ÎPS Părinte Mitropolit a adresat un cuvânt duhovnicesc, în care le-a vorbit celor prezenți despre pericolul indiferenței care planează în societatea post-modernă, puternic influențată de concepte și curente distructive, ca pluralismul, globalizarea și mai ales secularizarea. În concepția ÎPS Părinte Mitropolit, „tara secularizării amenință și România. Diagnosticul la noi nu este chiar așa de îngrijorător”. ÎPS Părinte Mitropolit a oferit ca exemplu negativ țările din nordul Europei, în care cauza principală a indiferenței este lipsa credința. Distinsul ierarh insistă că preotul, în calitatea sa de reprezentant al lui Hristos pe pământ, are datoria de a face totul pentru a contracara acest „dușman” al societății, care este indiferența. „În mijlocul acestei lumi, nu omul strigă după ajutorul lui Hristos, ci El, Hristos strigă după ajutorul preoților” a mai spus ÎPS Părinte Mitropolit. În finalul cuvântului de învățătură, ÎPS Părinte Mitropolit Andrei le-a adresat preoților următorul îndemn, citându-l pe Sf. Pavel: ”Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni”.

Provocat să nominalizeze măcar două personalități care i-au marcat viața și activitatea, ÎPS Părinte Mitropolit a fost darnic din acest punct de vedere și i-a numit pe Pr. George Teodoresc, Pr. Arsenie Papacioc, PS Ioan Mihălțan, Pr. Ilie Moldovan, Pr. Paisie Olaru și Pr. Ioan Iovan.

Pentru că 2019 a fost proclamat Anul omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, PC Părinte Protopop Dr. Dan Hognogi le-a vorbit preoților despre Concursul Național Catehetic intitulat sugestiv „Hristos, sufletul satului meu”, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și organizat la nivelul eparhiilor și al instituțiilor de învățământ teologic.

Concret, Părintele Protopop a punctat aspectele organizatorice, legate de datele și durata concursului, etapele acestuia, participanți, secțiunile concursului, evaluarea proiectului, premierea echipelor câștigătoare etc.

Între manifestările și evenimentele culturale și deopotrivă educaționale dedicate cu prilejul anului omagial se înscrie și acest concurs, prin care se urmărește valorificarea moștenirii istorice, culturale și spiritual caracteristice satului românesc authentic, evidențierea frumuseții satului românesc, a trecutului și prezentului, a tradițiilor, a portului popular, a unității de credință și de neam. Or toate acestea s-au păstrat prin preoți, învățători, primarii gospodari și nu în ultimul rând prin oamenii vrednici ai satului. În ultimă instanță, scopul concursului are în vedere contribuția adusă la redescoperirea valorilor autentice păstrate și promovate de satul românesc. Iar cei care își aduc această contribuție sunt copii, preoții, profesorii de religie și nu numai, care se vor implica în acest Concurs Național Catehetic. În acest context, la întâlnirea programată joi, Părintele Dr. Dumitru Marcel Andreica a surprins câteva chipuri de preoți, învățători și primari harnici, care au contribuit de-a lungul timpului la păstrarea tradițiilor în Comuna Florești și au fost menționați în acest sens preoții Anania Simule, Simeon Cristea și Vasile Fizeșan, învățătorii Ioachim Pop, Dumitru Tăuțan și Eugenia Gherman, respectiv primarii Ion Iliescu (acesta neavând nici o legătură cu fostul președinte al României), Gligor Gherman și Ioachim Vancea. O frumoasă și utilă lecție de istorie oferită de Părintele Andreica. Întâlnirea de joi s-a încheiat cu îndătinata agapă frățească.

Pr. Cristian Marius FOCȘANU