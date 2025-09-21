Priveghere la Capela Facultății de Teologie din Cluj, oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, la praznicul Sfântului Siluan Athonitul

În fiecare an, la 24 septembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, marele părinte isihast al secolului XX.

Cu acest prilej, la capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va fi oficiată o slujbă de priveghere, urmată de Sfânta Liturghie, în prezența și cu participarea Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Programul liturgic va începe marți seara, 23 septembrie 2025, și se va desfășura astfel:

Ora 21:00 – Vecernie cu Litie și Utrenie

Ora 00:00 – Sfânta Liturghie Arhierească, care se va încheia în jurul orei 01:30

La întreaga priveghere va sluji Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, care va aduce spre închinare și Sfintele Moaște ale Sfântului Siluan.

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul (1866–1938) s-a născut în Rusia, într-o familie de țărani simpli, primind la botez numele Simeon. La vârsta de 27 de ani a intrat în obștea Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” din Muntele Athos, unde a dus o viață de aspră nevoință și rugăciune.

A primit de la Dumnezeu darul rugăciunii curate și al smereniei adânci, fiind cunoscut pentru cuvintele sale pline de putere duhovnicească: „Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui.”

A trecut la Domnul în anul 1938, iar viața și învățăturile sale au fost făcute cunoscute lumii prin ucenicul său, arhimandritul Sofronie Saharov. A fost canonizat în anul 1987 de Patriarhia Ecumenică, fiind prăznuit la 24 septembrie.