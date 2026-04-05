Procesiunea de Florii de la Bistrița | 2026

În ajunul Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, sâmbătă, 4 aprilie 2026, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la Bistrița a avut loc tradiționala Procesiune de Florii, ajunsă la cea de-a IX-a ediție. Alături de ierarh, la manifestarea duhovnicească au participat numeroși clerici, monahi și monahii, oficialități locale, județene și centrale, copii și tineri îmbrăcați în straie populare, precum și o mulțime de credincioși, purtând în mâini ramuri de salcie și de finic.

Procesiunea a debutat la ora 17:00, la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Bistrița, cunoscută și sub denumirea de Catedrala Ortodoxă de pe strada Alexandru Odobescu, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat ramurile verzi, care au fost oferite tuturor credincioșilor prezenți.

Cu acest prilej, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre tâlcuirea duhovnicească a Procesiunii de Florii și a perioadei premergătoare Învierii Domnului.

„Să ne răstignim față de rău și să facem binele, urmându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos (…) Această procesiune prin oraș ne aduce aminte de felul în care mulțimile – copiii și toți cei entuziasmați – L-au primit pe Hristos atunci, în anul 33, cu o săptămână înainte de pătimirile Lui cele mântuitoare”, a spus ierarhul.

Procesiunea propriu-zisă a pornit din faţa bisericii de pe strada Alexandru Odobescu, având în frunte toaca, crucea, praporii și un drapel național de mari dimensiuni. În continuare, au urmat soborul clericilor, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, oficialitățile prezente și mulțimea credincioșilor, toți purtând ramuri de salcie și de finic. Pe parcursul traseului, clericii și credincioșii au intonat troparul Intrării Domnului în Ierusalim și mai multe pricesne specifice perioadei prepascale.

Procesiunea s-a desfășurat pe următorul traseu: strada Alexandru Odobescu – strada Gării – Bulevardul Republicii – Piața Petru Rareș – Piața Unirii – Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la Coroana (Catedrala Coroana), cel mai vechi monument istoric din municipiul Bistrița.

De la ora 18:00, în curtea Bisericii de la Coroana, în fața monumentului închinat sfinților, eroilor și oamenilor de seamă ai județului Bistrița-Năsăud, numit „Panteonul Bistriței”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Vecerniei Mari, înconjurat de un sobor de clerici, și a rostit un cuvânt de învățătură despre însemnătatea Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim.

„Domnul Hristos este Împăratul nostru”, a subliniat ierarhul.

Printre clericii prezenți s-au aflat consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița, preotul Marius Ioan Pintican, protopopul de Năsăud, preotul Ovidiu Sermeșan, protopopul de Beclean, preotul Cristian Dragos, precum și alți clerici bistrițeni.

La finalul slujbei, 15 grupuri de copii și tineri din mai multe parohii din județul Bistrița-Năsăud au interpretat pricesne și cântece religioase.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, autoritățile au dispus măsuri de restricționare a traficului rutier în zona centrală a municipiului Bistrița, sub supravegherea echipajelor de poliție, în timp ce efective de jandarmi bistrițeni au asigurat ordinea și liniștea publică pe parcursul desfășurării manifestării religioase.

Organizată anual, începând cu anul 2015, de către Protopopiatul Ortodox Român Bistrița, în colaborare cu mai multe instituții locale și județene, această manifestare duhovnicească reprezintă un act de propovăduire și mărturisire a credinței, amintindu-ne de drumul pe care L-a parcurs Mântuitorul nostru Iisus Hristos din Betania spre Ierusalim, cu o săptămână înainte de Pătimirile și Învierea Sa din morți.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului