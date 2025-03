Procesiunea de Florii la Bistrița

Protopopiatul Ortodox Bistrița îi invită pe credincioși sâmbătă, 12 aprilie 2025, începând cu ora 17:00, la Procesiunea de Florii, un eveniment duhovnicesc ce ne amintește de intrarea Domnului în Ierusalim, cu o săptămână înainte de Pătimirile și Învierea Sa din morți.

Această procesiune, devenită deja o tradiție, reface simbolic drumul parcurs de Mântuitorul Iisus Hristos din Betania către Ierusalim, ca o pregătire a sufletelor noastre pentru Săptămâna Mare și lumina Învierii.

Manifestarea se va desfășura în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care va fi însoțit de un sobor de preoți și de credincioșii care doresc să pășească împreună pe acest drum de rugăciune și mărturisire.

Traseul procesiunii pornește de la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” (str. Alexandru Odobescu), continuă pe Bulevardul Republicii, Piața Unirii, strada General Grigore Bălan, și se încheie la Muzeul Județean, unde, începând cu ora 18:00, va fi oficiată slujba Vecerniei.

Evenimentul are o semnificație aparte, fiind organizat pentru prima dată în anul 2015, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, și continuă an de an să adune comunitatea în jurul credinței și al bucuriei de a-L întâmpina pe Hristos în suflet.

„Vă așteptăm cu drag!” – este mesajul organizatorilor, adresat tuturor celor care doresc să trăiască, prin rugăciune și comuniune, bucuria Duminicii Floriilor.