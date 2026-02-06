Proclamarea canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă

În ziua de 6 februarie a Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, la Catedrala Patriarhală din București a fost recunoscută în mod public și solemn sfințenia a 16 femei de neam român care s-au făcut pildă prin viețuirea lor în multe momente ale istoriei poporului nostru. Proclamarea generală a canonizării acestora a avut loc la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în lăcașul de închinare de Prea­fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ­împreună cu 53 de ierarhi membri ai Sfântului Sinod.

Din soborul ierarhilor au facut parte și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În urmă cu un an, la 4 februarie 2025, Biserica Ortodoxă Română sărbătorea 100 de ani de Patriarhat printr-un eveniment istoric, încununat prin proclamarea generală a canonizării a 16 sfinți părinți duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al 20-lea. Tot în anul precedent, în ședința de lucru din 1-2 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 femei românce cu viață sfântă. Bogatul program liturgic prilejuit de proclamarea generală a canonizării acestor bineplăcute ale lui Dumnezeu a debutat la Catedrala Patriarhală în seara zilei de joi, 5 februarie 2026, când după slujba Vecerniei a fost săvârșit ultimul Parastas pentru cele 16 femei sfinte.

În dimineața zilei de vineri, 6 februarie, cinstitele moaște ale Sfinților Dimitrie cel Nou, Constantin și Elena și Nectarie de la Eghina, aflate în Catedrala Patriarhală, precum și ale Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, aflate în patrimoniul Reședinței Patriarhale, au fost purtate în procesiune și așezate spre închinarea credincioșilor la „Baldachinul Sfinților”.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie împreună cu ierarhii prezenți. După rugăciunea Amvonului, înainte de otpustul Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu (16 august); Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica (12 aprilie); Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești (19 decembrie); Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea (5 iunie); Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș (26 septembrie); Sfânta Magdalena de la Mălainița (15 octombrie); Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău (4 mai); Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec (17 august); Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec (17 august); Sfânta Olimpiada din Fărcașa (4 iulie); Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași (24 mai); Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu (17 august); Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna (1 decembrie); Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv (6 iulie); Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana (23 decembrie); Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi (5 mai).

Tomosul sinodal al proclamării generale a celor 16 sfinte femei de neam român a fost citit de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod.

În continuare, icoana Soborului Sfintelor Femei Românce și icoanele celor 16 noi sfinte au fost purtate de monahii și prezentate în Catedrala Patriarhală, în timp ce membrii Grupului psaltic „Tronos”, conduși de arhidiaconul Mihail Bucă, au interpretat troparele lor, alcătuite ca parte a procesului de canonizare. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a evidențiat faptul că sărbătoarea Soborului Sfintelor Femei Românce va fi cinstită în fiecare an în Duminica a 3-a după Paști, a Femeilor Mironosițe.

În încheierea momentului solemn, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de învăță­tură „Sfintele Femei Românce sunt modele de evlavie, dragoste jertfelnică și curaj mărturisitor”.

Recunoașterea și cinstirea unor noi sfinți, adevărați prieteni și casnici ai lui Dumnezeu, arată că Biserica lui Hristos este un trup viu și lucrător în care harul Duhului Sfânt rodește neîncetat sfințenie în fiecare generație. Membri deplini ai Împărăției lui Dumnezeu, sfinții, bărbați și femei deopotrivă, sunt cei care se roagă neîncetat alături de noi și pentru noi pentru a deveni, la rândul nostru, „la fel cu îngerii și fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii” (Luca 20, 36).

Sedința Sfântului Sinod

În după-amiaza zilei de vineri, 6 februarie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La finalul lucrărilor pe comisii au fost prezentate Anuarul Sfântului Sinod și Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române.

Sursa: Diac. Emilian Apostolescu / Ziarul Lumina și Ștefana Totorcea / Basilica.ro

Foto credit: Basilica.ro (Mircea Florescu și Raluca Emanuela Ene) și Ziarul Lumina (Mihnea Păduraru și Luigi Ivanciu)