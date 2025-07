În Duminica a 4-a după Rusalii (a vindecării slugii sutașului), 6 iulie 2025, zi în care este sărbătorit și Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat, în sobor de ierarhi, la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Evenimentul solemn a avut loc la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, județul Alba.

Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat, pe parcursul săptămânii trecute, o serie de evenimente duhovnicești și culturale dedicate Sfântului Cuvios Dometie, care au culminat, astăzi, cu Sfânta Liturghie din Duminica a 4-a după Rusalii, urmată de ceremonia proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv.

Astfel, în cursul săptămânii premergătoare evenimentului de astăzi, au avut loc așezarea în raclă a cinsti­telor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, lansările noilor apariții editoriale despre viața și activitatea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, o slujbă de binecuvântare a plăcii comemorative care a fost așezată la mormântul Sfântului Cuvios Dometie şi inaugurarea chiliei memoriale a sfântului. Slujba de priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a început sâmbătă, 5 iulie.

Sfânta Liturghie de duminică, 6 iulie, a fost săvârşită de un sobor de ierarhi format din Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale şi Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Arhi­episcopul ortodox român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhi­episcopul Alba Iuliei, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhi­episcopul Buzăului şi Vrancei, Înalt­prea­sfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Prea­sfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, Prea­sfinţitul Părinte Episcop Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhi­ereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. De asemenea, la Sfânta Liturghie au participat clerici, monahi şi monahii, între care şi stareţa Mănăstirii Râmeţ, stavrofora Apolinaria Barb, numeroase oficialităţi, între care amintim pe Ciprian Olinici, secretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, alături de mii de credincioşi.

Credinţă mărturisitoare

Cuvântul de învăţătură la Evanghelia din Duminica a 4-a după Rusalii, intitulat „Credinţă mărturisitoare”, a fost rostit de Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, care a reliefat Pilda evanghelică a vindecării paraliticului din Capernaum şi s-a referit, de asemenea, la viaţa şi activitatea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeţ, pe care a avut posibilitatea să îl cunoască atunci când Sfântul Dometie era duhovnicul Mănăstirii Râmeţ. „Credinţa pe care o avea sutaşul era o credinţă mărturisitoare (…) Credinţa mărturisitoare se dovedeşte şi prin faptele milei creştine”, a subliniat Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Andrei.

„În Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, Domnul Hristos relatează ucenicilor şi oamenilor care îl auzeau cum va fi Judecata din urmă. Începând cu versetul 31, Domnul Hristos le spune că, atunci când va reveni, îi va împărţi în două pe toţi, Îi va pune pe unii de-a dreapta şi pe unii de-a stânga şi va zice celor de-a dreapta: «Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat, în temniţă am fost şi aţi venit la Mine». Ei vor rămâne uimiţi şi vor zice: «Doamne, când te-am văzut în aceste situaţii?». «Ori de câte ori l-aţi văzut pe cel mai neînsemnat frate al Meu în aceste situaţii şi l-aţi ajutat, pe Mine M-aţi ajutat»”, a spus Părintele Mitropolit Andrei.