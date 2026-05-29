„Produs de Cluj” aduce trei zile de tradiție, gust autentic și spectacole la Câmpia Turzii

Asociația Produs de Cluj, entitate care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, organizează în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii, evenimentul „Produs de Cluj”, la Parcul Municipal Berc din Câmpia Turzii.

Timp de trei zile, publicul este invitat să descopere producători locali din județul Cluj, preparate tradiționale pregătite pe loc, meșteri populari, ateliere creative pentru copii, parc de distracții și un program artistic divers, într-o atmosferă dedicată familiei și comunității.

Evenimentul promovează produsele autentice clujene, tradițiile și valorile locale, oferind vizitatorilor ocazia de a petrece timp de calitate într-un spațiu plin de culoare, muzică și voie bună. Pe scena evenimentului vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii populare, ansambluri folclorice și tineri interpreți care vor aduce jocurile populare și cântecul românesc mai aproape de public.

Un moment special al ediției din acest an îl reprezintă ziua de 1 Iunie, dedicată copiilor, când cei mici se vor bucura de activități și surprize pregătite într-un cadru vesel și prietenos.

„Produs de Cluj a devenit, în timp, mai mult decât un eveniment dedicat producătorilor locali. Este un proiect care aduce oamenii împreună, promovează identitatea locală și susține valorile autentice românești. Ne bucurăm să revenim la Câmpia Turzii și să oferim comunității trei zile de sărbătoare, tradiție și bucurie pentru toate vârstele”, a declarat domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Evenimentul va avea loc zilnic între orele 10:00 – 22:00, în Parcul Municipal Berc din Câmpia Turzii.