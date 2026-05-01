Prof. Marinela Marc: Radio Renașterea luminează suflete și călăuzește conștiințe prin puterea Cuvântului ziditor

Cu deosebită bucurie și aleasă prețuire, adresez cele mai calde felicitări cu prilejul împlinirii a 27 de ani de la înființarea Radio Renașterea, postul de radio al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, instituție care, de aproape trei decenii, luminează suflete și călăuzește conștiințe prin puterea cuvântului ziditor.

În toți acești ani, Radio Renașterea a devenit mult mai mult decât un simplu mijloc de comunicare. A fost și rămâne o punte vie între Biserică și credincioși, un spațiu al dialogului autentic, al reflecției profunde și al întâlnirii dintre valorile perene ale credinței și provocările lumii contemporane.

Prin glasul său echilibrat, prin emisiunile sale formative, culturale și duhovnicești, a reușit să aducă în casele și în inimile ascultătorilor lumină, speranță, pace și bucuria comuniunii.

Această frumoasă aniversare este un prilej de recunoștință față de toți cei care, cu dăruire, profesionalism și spirit de slujire, au contribuit la zidirea și dezvoltarea acestei lucrări misionare: ierarhi, slujitori ai altarului, jurnaliști, realizatori de emisiuni și colaboratori care au înțeles că, prin undele radio, poate fi transmis nu doar sunetul, ci și căldura credinței, puterea adevărului și chemarea la înnoire sufletească.

Radio Renașterea a demonstrat, de-a lungul celor 27 de ani, că misiunea media a Bisericii este una esențială în societatea contemporană, oferind un reper de echilibru, discernământ și autenticitate într-o lume adesea marcată de zgomot și confuzie.

Ați reușit să faceți din acest post de radio o voce respectată, un izvor de cultură, spiritualitate și speranță, care continuă să rodească în viețile celor ce vă ascultă.

La acest moment aniversar, transmit întreaga mea apreciere și vă urez ca lucrarea începută cu binecuvântare să continue, sub ocrotirea lui Dumnezeu, cu aceeași râvnă și inspirație.

Fie ca Radio Renașterea să rămână, peste ani, o lumină călăuzitoare, un glas al adevărului și o prezență vie în sufletele tuturor.

La mulți ani, binecuvântați! Multă putere de slujire, inspirație și împliniri în nobila misiune de a vesti, prin undele sale, cuvântul care renaște, zidește și aduce lumină.

inspector școlar general Marinela Marc

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj