Prof. Teodor M. Popescu, 53 de ani de la mutarea la Domnul: Persecutat pentru că a scris despre crimele comunismului

„Istoria n-a cunoscut o formă de fanatism mai orb, mai îngust, mai neîndurat decât fanatismul ateismului bolșevic”, scria cândva prof. Teodor M. Popescu despre regimul care voia să ucidă și suflete, nu doar trupuri. Sâmbătă se împlinesc 53 de ani de la mutarea profesorului la cele veșnice.

„Acest Antihrist nu se mulțumește cu necredința sa; el o vrea pe a tuturor și nu ar avea odihnă și spațiu decât în ziua în care ar reuși să smulgă pe Dumnezeu și să-L arunce, ca pe o prejudecată odioasă, din mintea celui din urmă credincios”, mai scria el despre comunism.

Teologul avea să facă temniță și să îndure prigoana poliției politice comuniste din cauza scrierilor și opiniilor sale.

A refuzat alinierea la extreme

Dar, până la comuniști, refuzul său de a se alinia extremelor ideologice a trebuit să treacă și prin prigoana guvernării legionare.

Din documentele Securității referitoare la persoana lui reiese că, „sub regimul legionar, a fost în repetate rânduri amenințat, în scris și verbal cu bătaia. Presa legionară a dus o campanie violentă contra sa, fiind singurul profesor care în timpul grevelor legionare şi-a continuat cursurile, chiar atunci când i s-au aruncat în sală fiole cu diferite gaze”.

A cercetat victimele de la Vinița

Dar și pentru regimul comunist s-a dovedit indezirabil.

În 1943, delegat de Patriarhul Nicodim Munteanu, profesorul a făcut parte, alături de Mitropolitul Visarion Puiu, din comisia care a cercetat masacrul de la Vinița, azi în Ucraina, unde, în sute de gropi comune, s-au descoperit aproximativ 10.000 de victime, între care și români din comunitățile istorice locale.

Asupra victimelor se găseau cruciulițe, iconițe și cărți de rugăciune, ceea ce l-a făcut pe profesor să deducă faptul că victimele au fost ucise tocmai din cauza convingerilor și practicilor religioase.

Întors în țară, prof. Teodor M. Popescu a susținut o serie de prelegeri cu tema „Anticreștinismul comunist”, în care califica bolșevismul ca „răzvrătire luciferică” și „primul război organizat și propagat de o parte din omenire împotriva nu numai a oamenilor care cred, ci a lui Dumnezeu Însuși”.

El a mai scris că masacrele de la Katyn și Vinița nu au fost excepții, ci au arătat o regulă, un sistem, respectiv „metoda practică a ideologiei atee și criminale a bolșevismului”.

Temniță din motive politice

În mod evident, aceste luări de poziție aveau să-i distrugă viața după instaurarea comunismului în România. În noaptea de 4-5 martie 1959 a fost arestat, documentele represiunii arătând că anchetatorul de la Securitate i-a explicat, într-un exemplu tipic de raționament circular:

„Ești legionar pentru că ești teolog și, fiind teolog, ești anticomunist, iar a fi anticomunist înseamnă a fi legionar.”

Profesorul a făcut temniță politică între 1959 și 1963, iar după eliberare prigonirea sa a continuat. În 1972 a fost bătut de necunoscuți și lăsat să zacă într-un parc din București. S-a mutat la Domnul la scurt timp după aceea, în 4 aprilie 1973.

