Profesori și studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă, nominalizați la Gala de Decernare a Premiilor Excellentia 2019

Photo Credit To Darius Echim

Miercuri, 22 mai 2019, de la ora 17:00, în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai, a avut loc Gala de Decernare a Premiilor Excellentia 2019, eveniment organizat de către Consiliul Studenților din Univeritatea Babeș-Bolyai.

În cadrul Galei Premiilor Excellentia, ediția a VII-a, au fost premiați profesorii și studenții celor 21 de facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai, câte unul din fiecare facultate, care s-au remarcat prin excelență în domeniul lor de activitate, prin rezultate deosebite și aprecieri din partea membrilor comunității academice.

În deschiderea galei, au rostit alocuțiuni: președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, prorectorul UBB și membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Bolovan și prefectul studenților, Andrei Francisc Tecsi. De asemenea, un grup de studenți din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă au intonat Imnul Național și Gaudemus igitur, fiind dirijați de arhid. asist. univ. dr. Daniel Mocanu.

De la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la propunerea studenților și în urma votului liber exprimat pe platforma CSUBB, titlul de PROFESOR EXCELLENTIA, în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru prestaţia didactică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedite în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, i s-a acordat părintelui conf. univ. dr. Cristian Sonea, cadru universitar la catedra de Misiologie și prodecanul facultății. Din motive obiective, pr. conf. Cristian Sonea nu a putut fi prezent la eveniment, premiul fiind ridicat de studentul senator al facultății, Darius Echim, care a dat citire mesajului transmis de Părintele Prodecan:

„Mă simt foarte onorat de acest premiu și mândru să fiu dascăl al studenților la teologie. Dacă am realizat ceva pe partea formării teologice, aceasta se datorează în totalitate studenților pe care îi am în față la fiecare curs. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce voi mă învățați în fiecare moment. Răbdarea, atenția, curiozitatea sinceră, curajul de a gândi liber, bucuria iluminării și cumințenia sunt lucruri pe care nu încetez să le învăț de la voi! Cu mult drag din Creta, Colegul vostru, Cristian Sonea”.

În perioada 20-24 mai, acesta se află în Creta la Conferința „Vision and Viability in Contexts: Theological Learning and Formation”, organizată de Forumul Global pentru Educatori în Teologie.

Titlul de STUDENT EXCELLENTIA, la propunerea studentilor și în urma votului liber exprimat pe platforma CSUBB, în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru prestaţia academică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedite în comunitatea academică, i s-a acordat studentului Bogdan Șopterean, anul I de studiu, nivel master, specializarea Doctrină și hermeneutică creștin ortodoxă.

În acest an, un element de noutate a fost premierea studenților-doctoranzi ai UBB, astfel titlul de STUDENT-DOCTORAND EXCELLENTIA, la propunerea studentilor și în urma votului liber exprimat pe platforma CSUBB, în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru prestaţia academică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedite în comunitatea academică, i s-a acordat domnișoarei drd. Daniela Ivanovici, doctorandă a Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” din cadrul facultății. Din motive obiective, drd. Daniela Ivanovici nu a putut fi prezentă la eveniment, premiul fiind ridicat de studenta Andreea Mureșan, care a transmis gândul și mulțumirile din partea Danielei.

Evenimentul a fost moderat de Cristina Filip, inițiatoarea proiectului „Premiile Excellentia” și de Cornel Crișan, jurnalist și prezentator TV.

Ediția din acest an a Galei de Decernare a Premiilor Excellentia a fost una specială, fiind o ediție de centenar, în contextul împlinirii a 100 de ani de Universitate românească la Cluj-Napoca, continuatoare a Colegiului Iezuit din Cluj, înființat în anul 1581, păstrând o tradiție multietnică și interculturală a învățământului superior din România.

