„Profesorul Infinit”: Atelier de formare și mentorat pentru dascălii clujeni, sub egida Sinaxei Educaționale

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca va găzdui sâmbătă, 16 mai 2026, atelierul intitulat „Profesorul Infinit: Cum predăm pentru 2046, nu pentru vineri”. Evenimentul, organizat de Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, se adresează cadrelor didactice care doresc să își redefinească rolul de mentor și formator de caractere în contextul provocărilor viitorului.

Întâlnirea, care se va desfășura între orele 10:00 și 17:00 în Sala Multimedia a colegiului, îl are ca trainer pe Cătălin Bîrsan, specialist în educație nonformală și soft skills. Atelierul propune o explorare a strategiilor educaționale pe termen lung, punând un accent deosebit pe integrarea reperelor creștin-ortodoxe și a valorilor identitare în procesul de învățare contemporan. Într-o eră a schimbărilor rapide, demersul urmărește să ofere profesorilor instrumentele necesare pentru a rămâne repere de echilibru și sens pentru elevii lor.

Această activitate face parte dintr-un calendar amplu de evenimente planificate de Sinaxa Educațională pentru anul 2026, care include conferințe la Sibiu cu academicianul Ioan-Aurel Pop, școli de vară la Mănăstirea Oașa și întâlniri de formare la Mănăstirea Nicula. Până în prezent, proiectul a reușit să formeze o comunitate vie de peste 1.500 de profesori la nivel național, generând un impact direct asupra miilor de elevi pe care aceștia îi coordonează.

Misiunea Sinaxei Educaționale este aceea de a reda educației profunzimea formării umane, prin crearea unor spații de creștere interioară unde excelența profesională se împletește cu responsabilitatea și slujirea aproapelui. „Fiecare sprijin oferit devine o investiție în oameni care formează oameni”, subliniază organizatorii, amintind îndemnul profesorului Mircea Miclea: „Cine salvează un om, salvează o lume”.

Dascălii interesați să participe la atelierul de sâmbătă se pot înscrie prin platformele online puse la dispoziție de organizatori sau pot obține detalii suplimentare de la prof. Lucia Lazea. Participanții vor beneficia, la finalul zilei, de adeverințe de participare, marcând astfel o nouă etapă în perfecționarea lor profesională și duhovnicească.