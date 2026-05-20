„Profesorul infinit” – atelier la Cluj despre educația care formează oameni pentru viitor

Un atelier despre sensul profund al educației, despre profesorul care formează oameni pentru viitor și nu doar pentru următorul test, a reunit la Cluj-Napoca aproximativ o sută de cadre didactice din județ. Evenimentul, intitulat „PROFESORUL INFINIT: Cum să predăm pentru 2046, nu pentru vineri”, a fost organizat de Asociația Sinaxa Educațională, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”.

Desfășurat în Sala multimedia a Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, atelierul a propus o reflecție sinceră asupra rolului profesorului într-o societate aflată în continuă schimbare. Pornind de la conceptele dezvoltate de Simon Sinek în volumul „The Infinite Game”, participanții au fost invitați să privească educația nu ca pe o competiție limitată la note, examene și rezultate imediate, ci ca pe un proces de lungă durată, care modelează caractere și destine.

Formarea a fost susținută de Cătălin Bîrsan, practician în educație nonformală și dezvoltarea competențelor socio-emoționale, actualmente angajat al Ministerului Educației și Cercetării. Cu peste 4.000 de ore de training și o experiență vastă în lucrul cu profesori și comunități educaționale, acesta a propus o abordare experiențială a învățării, bazată pe implicare activă, reflecție și colaborare.

Președinta Asociației „Sinaxa Educațională”, profesoara Carmen Jinariu, a subliniat că miza unei astfel de întâlniri a fost tocmai redescoperirea sensului profund al profesiei didactice și reconectarea profesorilor la propria vocație.

„Ne-am dorit ca profesorii să iasă, măcar pentru câteva ore, din presiunea catalogului, a evaluărilor și a termenelor scurte și să privească educația în perspectiva ei adevărată: aceea de a forma oameni pentru viață. Un copil nu este definit de o notă sau de un examen, iar un profesor nu poate fi redus la statistici și performanțe de moment”, a transmis organizatoarea evenimentului, prof. Carmen Jinariu.

Una dintre ideile centrale ale atelierului a fost diferența dintre „jocul finit” și „jocul infinit” în educație. Dacă jocul finit presupune reguli fixe, competitori și un câștigător clar, jocul infinit are ca scop continuitatea, adaptarea și dezvoltarea permanentă. În această perspectivă, educația nu se încheie odată cu absolvirea școlii, ci continuă de-a lungul întregii vieți.

Participanții au discutat despre riscurile unei educații concentrate exclusiv pe performanță imediată și despre nevoia construirii unui climat bazat pe încredere, mentorat și reziliență. În cadrul atelierului au fost analizate și concepte precum „cauza dreaptă” a fiecărui profesor – acel scop care depășește programa școlară și oferă sens activității de la catedră.

„Profesorii au nevoie să-și amintească de ce au ales această profesie. Dincolo de metode și programe, există întotdeauna întâlnirea dintre om și om. Atunci când un profesor își cunoaște cauza dreaptă, poate traversa mai ușor dificultățile și schimbările inevitabile din sistem”, a mai precizat Carmen Jinariu.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și teme precum cultura încrederii în școală, rivalitatea demnă – transformată din competiție toxică într-o sursă de inspirație reciprocă – și flexibilitatea existențială, adică acel curaj de a renunța la metode care nu mai răspund nevoilor reale ale elevilor.

La finalul programului, fiecare participant și-a formulat propriul crez didactic, ca expresie a misiunii personale în educație.

Impresiile profesorilor prezenți au confirmat nevoia unor astfel de spații de dialog și reflecție. „Am venit cu nostalgia anilor de predare care s-au scurs, plec cu liniștea că gândurile mele sunt și ale altora”, a mărturisit prof. Cătălina Cocan. La rândul său, prof. Nagy Laura Ioana a afirmat că a plecat „mai încrezătoare în misiunea” de a dărui „lumină”, iar prof. Bumbac Teodora a vorbit despre trecerea de la „educația reactivă” la „educația vizionară”.

Asociația Sinaxa Educațională își propune să susțină cadrele didactice în redescoperirea motivației interioare și a vocației pedagogice autentice, promovând o educație centrată pe valori și pe formarea caracterului moral al elevilor. Comunitatea s-a născut în legătură cu experiența duhovnicească și formativă a Mănăstirii Oașa și oferă profesorilor atât instrumente educaționale actuale, cât și contexte de sprijin reciproc și colaborare.

Foto: OTILIA GARBOAN