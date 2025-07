Profesorul Nicolae Turcan, invitat la Bistrița pentru o întâlnire cu cititorii și gândirea vie

Cu prilejul aniversării a 75 de ani de activitate a Bibliotecii Județene „George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud, publicul este invitat sâmbătă, 19 iulie 2025, de la ora 16.00, la un eveniment editorial de excepție, găzduit de Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu (Bulevardul Independenței nr. 24).

Invitat special al întâlnirii este profesorul universitar dr. Nicolae Turcan, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, autor a numeroase lucrări la intersecția dintre teologie și filosofie.

Evenimentul este organizat de Editura Eikon, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Coșbuc” și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, și îi va avea ca invitați pe Christian Crăciun, Vianu Mureșan și Nicolae Turcan, în dialog moderat de editorul Valentin Ajder.

Printre cele mai recente titluri publicate de Nicolae Turcan, apărute la Editura Eikon, se numără:

Căutătorul și crucea sa

Paradoxuri și îngenuncheri. Meditații despre filozofie și credință

Dincolo de suprafață. Suportabilitatea morții

Adevărul purtat în numele dragostei. Studii de teologie și filosofie

Tainic. Studii de fenomenologie și teologie

Apologia după sfârșitul metafizicii. Teologie și fenomenologie la Jean-Luc Marion

Seria Filosofia pe scurt, în patru volume: De la presocratici la Hegel De la Schopenhauer la postmodernism Filosofia românească: de la Maiorescu la Noica



Despre autor

Nicolae Turcan este profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Domeniile sale de cercetare vizează dialogul dintre teologie și filosofie, abordând teme precum dogmatica ortodoxă, teologia fundamentală, apologetica, fenomenologia, metafizica, postmodernismul și filosofia religiei.

Este autorul a 18 volume și a numeroase articole și studii. Deține titluri de doctor în Filosofie (2006) și în Teologie (2015), precum și o abilitare în conducerea de doctorate în domeniul Teologie (2020). A urmat studii de masterat în literatură comparată și este licențiat în Teologie Ortodoxă și Filosofie.

În trecut, a activat ca profesor asociat și cercetător postdoctoral la Universitatea Babeș-Bolyai, redactor-șef al revistei Inter. Revista română de studii teologice și religioase și redactor la Radio Renașterea. În prezent, este editor al revistei Diakrisis: Yearbook of Theology and Philosophy și membru al mai multor asociații academice și culturale, precum Societatea Română de Fenomenologie, Central and East European Society for Phenomenology și Uniunea Scriitorilor din România.

Publicul este invitat la o după-amiază a ideilor, într-un dialog viu între credință, gândire filosofică și meditație teologică.