Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Emisiuni | VETUS TESTAMENTUM - Portrete ale personajelor biblice

Profetul Ieremia | Arhid. Alexandru Salvan

de | feb. 26, 2026

Bine v-am găsit! Sunt Arhid. Alexandru Salvan, iar în cadrul emisiunii Vetus Testamentum vă invit să explorăm împreună marile personalități ale Vechiului Testament, oameni ai credinței prin care Dumnezeu a lucrat în istoria mântuirii. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre tabloul celei mai tulburătoare și mai adânci figuri ale Vechiului Testament și anume proorocul Ieremia.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Profetul Ieremia | Arhid. Alexandru Salvan
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/radio-renasterea/" target="_self">Radio Renașterea</a>

Radio Renașterea

Emisiuni recente

Catehism. ABC-ul credinței | Despre splujirea preoțească

Catehism. ABC-ul credinței | Despre splujirea preoțească

În cadrul acestei emisiuni vom vorbi pe marginea temei despre slujirea preoțească. Preoția este o taină și o slujire măreață în fața lui Dumnezeu prin intermediul căreia harul Lui se împărtășește omului. În orice religii există un oficiu sacerdotal dar prin venirea...

Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P8 (FINAL)

Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P7

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ