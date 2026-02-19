Profetul Isaia | Arhid. Alexandru Salvan

Bine v-am găsit! Sunt Arhid. Alexandru Salvan, iar în cadrul emisiunii Vetus Testamentum vă invit să explorăm împreună marile personalități ale Vechiului Testament, oameni ai credinței prin care Dumnezeu a lucrat în istoria mântuirii. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel mai mare geniu al seminției evreiești al cărui nume și scrieri s-au păstrat până în zilele noastre; este vorba despre profetul Isaia.

