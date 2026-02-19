Profetul Isaia | Arhid. Alexandru Salvan

Bine v-am găsit! Sunt Arhid. Alexandru Salvan, iar în cadrul emisiunii Vetus Testamentum vă invit să explorăm împreună marile personalități ale Vechiului Testament, oameni ai credinței prin care Dumnezeu a lucrat în istoria mântuirii. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel mai mare geniu al seminției evreiești al cărui nume și scrieri s-au păstrat până în zilele noastre; este vorba despre profetul Isaia.
Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P7
Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.