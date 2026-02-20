Program liturgic și seri duhovnicești în Prima Săptămână a Postului Mare, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, în Prima Săptămână a Postului Mare va avea loc un amplu program liturgic și catehetic, dedicat începutului perioadei de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Programul va debuta în seara Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai (Duminica Lăsatului sec de brânză), când Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va oficia Vecernia iertării – slujba care deschide perioada Postului Mare și marchează începutul urcușului duhovnicesc spre Paști.

Cu acest prilej, ierarhul va susține și programul catehetic intitulat „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”, în cadrul căruia va adresa celor prezenți îndemnuri și reflecții despre însemnătatea postului.

În primele două zile ale Postului Sfintelor Paști, luni și marți, nu se oficiază Sfânta Liturghie, pentru a da posibilitatea celor care doresc să postească mai aspru. De la ora 8:00 vor fi săvârșite Utrenia, Ceasurile și Vecernia.

Începând de miercuri dimineața, de la ora 8:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite. Din a doua săptămână a Postului Mare și până la sărbătoarea Învierii Domnului, această slujbă va fi săvârșită zilnic, de luni până vineri.

Sâmbăta și duminica sunt rânduite Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, respectiv a Sfântului Vasile cel Mare.

În primele patru zile ale primei săptămâni din Postul Mare, în cadrul Pavecerniței Mari, se va săvârși Canonul Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Imnul, numit și „Canonul lacrimilor”, este o profundă chemare la pocăință, menită să îi întărească pe credincioși în urcușul duhovnicesc spre Înviere.

Tot în această perioadă, la Catedrala Mitropolitană vor fi organizate seri duhovnicești de către cele două instituții de învățământ teologic din Cluj-Napoca – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” –, în cadrul cărora preoți invitați vor rosti cuvinte de învățătură.

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Cretanul va fi oficiat de luni până joi, de la ora 18:00, iar răspunsurile liturgice vor fi date de studenții și elevii școlilor teologice.

Slujbele de la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” vor fi transmise în direct de Radio Renașterea, pe frecvențele 91 MHz la Cluj-Napoca, 102 MHz la Bistrița și 99,1 MHz la Huedin, pe site-ul radiorenasterea.ro/live, precum și pe pagina de Facebook a Radio Renașterea.