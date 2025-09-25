Program: Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae va avea loc la Mănăstirea Cernica

Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat programul proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, desfășurat în perioada 2-4 octombrie 2025.

Principalele evenimente liturgice vor avea loc la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și vor fi precedate de sfințirea raclei pentru moaștele sfântului, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Reședința Patriarhală.

Program

Joi, 2 octombrie, Reședința Patriarhală

Ora 14:00 – Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va sfinți racla preotului mărturisitor în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Vineri, 3 octombrie, Mănăstirea Cernica

Ora 15:30 – Întâmpinarea raclei la Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica;

Ora 16:00 – Slujba privegherii în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae (Vecernia Mare cu Litie și Utrenia) săvârșită de delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel împreună cu soborul Mănăstirii Cernica;

Ora 20:00 – Încheierea slujbei de priveghere.

Sâmbătă, 4 octombrie, Mănăstirea Cernica

Ora 08:00-09:00 – Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6;

Ora 09:00-12:30 – Sfânta Liturghie oficiată de soborul desemnat în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica. După rugăciunea amvonului se va da citire Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, se va prezenta icoana și se va intona troparul.

În anul 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 sfinți mărturisitori în temnițele comuniste și mari duhovnici, printre aceștia numărându-se Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

În 4 februarie 2025 a avut loc proclamarea generală a canonizării tuturor la București, urmată, pe parcursul anului, de proclamări locale ale canonizării în eparhiile în care aceștia și-au dăruit viața lui Dumnezeu.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu