Programul de vindecare a adicțiilor de la Cluj-Napoca, unic în țară

În cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, funcționează Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov”, din anul 2001, cu misiunea de a veni în sprijinul comunităţii prin oferirea de servicii de recuperare, terapie şi consiliere specializată tuturor celor care suferă de pe urma bolii alcoolismului sau a dependenţei de alte droguri, informează Ziarl Lumina.

Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov” – informare şi consiliere în adicţii – Cluj-Napoca se adresează persoanelor dependente de alcool sau alte droguri, pentru membrii familiilor lor şi pentru membrii comunităţii interesaţi de domeniul adicţiilor. În Cluj-Napoca proiectul își desfăşoară activitatea în două tipuri de unităţi: un program ambulatoriu de consiliere în adicţii și un punct de contact şi informare pentru persoanele dependente de alcool şi droguri (Centru de Zi).

Beneficiarii proiectului sunt persoane toxico-dependente (clienţi primari) şi membri ai familiei beneficiarilor direcţi (clienţi secundari), precum şi comunitatea cu participanţii ei (specialişti din mediul medico-social şi publicul larg). Metodologia acordării serviciilor constă în abordarea folosită de modelul Minnesota de tratament al adicţiilor, cunoscut şi ca modelul de recuperare bio-psiho-socio-spiritual sau multi-disciplinar. Echipa multidisciplinară (consilierul în adicţie, medic, medic psihiatru, psiholog, asistent social, consilier spiritual, consilier familial etc.) conlucrează în încercarea de a-l sprijini pe beneficiar să realizeze recuperarea în toate dimensiunile vieţii lui. Activităţile proiectului au loc la punctul de contact Casa Albă, în cadrul Sanatoriului de Boli Psihice cronice Borşa, în cadrul Sanatoriului de la Săvădisla, precum şi la Penitenciarul din Gherla. Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov” – informare şi consiliere în adicţii – Cluj-Napoca a fost iniţiat în anul 2001 şi are, anual, peste 1450 de benefciari. Responsabilul acestui program este Frantz Floyd.

Claudia Varga, asistent social coordinator, a vorbit despre activitatea celor două centre din cadrul programului „Sfântul Dimitrie”: „La Centrul de zi, de pe strada Salcâmului, primim de dimineața de la 8.00 până după amiaza la 16.00, persoane cu diverse forme de dependență și unde derulăm activități de genul asistență socială, spălătorie, beneficiarii primesc o gustare, au loc grupuri de discuții, inclusiv grupuri de suport de tipul Alcoolicilor Anonimi, consiliere individuală, grupuri de prevenire a recăderii. În medie ne trec pragul, 30-35 de persoane pe lună, beneficiari activi ai centrului de zi. Un alt centru în care derulăm mai multe activități este Centrul de Consiliere Răscruci, destinat activităților de consiliere individuală și de grup, în regim ambulatoriu, pentru persoane dependente de alcool și alte droguri dar și pentru familii. Avem grupuri de terapie, grupuri de suport, activitate în comunitate, în spitale, la adăposturi de noapte. La consiliere individuală și de grup ne trec, în medie în jur de 50-60 de persoane pe lună, prin centru, cu care lucrăm față în față. Un element important este și lucrul cu familia. Este important ca famila să înțeleagă anumite lucruri legate de boală ce pot face ca membri familiei să gestionze mai bine situația, să facă și niște schimbări în tiparele nesănătoase”.

Din echipa de voluntari care lucrează în cadrul Programului „Sfântul Dimitrie Basarabov” fac parte și trei preoți.

„Preoții ne ajută să facem informări în parohii, în decursul anului trecut am realizat în câteva parohii sesiuni de informare. Preoții voluntari au mers în aceste parohii și au derulat ședințe de informare cu enoriașii, la cererea parohului, urmând ca aceștia să contacteze la nevoie programul. Suntem deschiși să răspundem solicitărilor preoților care doresc să venim la ei în parohie și să facem astfel de informări. În decurs de o oră, noi povestim despre boala alcoolismului, a dependenței, iar în plus, vine și cineva care este în programul de recuperare, o persoană care își oferă mărturia, fapt ce are o greutate foarte mare pentru că oamenii aud o poveste adevărată despre cum a fost, cum este și de ce e nevoie de suport. Persoanele dependente înțeleg că singuri nu pot ieși din depedență. Pentru că preotul este foarte important în viața familiei, a comunității, și oamenii vin la el pentru a fi ajutați, noi dorim să colaborăm cu preoții și să venim în ajutorul celor care suferă. Dependența este o boală și trebuie tratată ca atare, din păcate stigma este foarte mare, oamenii se feresc să nu se afle, deși este evident, pentru ceilalți, că are o problemă. Preoții ne contacteză dacă au pe cineva în parohie, și împreună căutăm să găsim o modalitate de a-i ajuta pe cei dependenți”, a spus Claudia Varga.

Program unic în țară, care salvează vieți

În Cluj-Napoca, și nu numai aici, chiar în Transilvania, Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov” este singurul de acest gen, după cum a afirmat Claudia Varaga: „În toată țara sunt grupuri de suport, pe când noi suntem un program de consiliere. De asemenea, un centru de zi nu mai există în țară, cum este aici. Cred că putem vorbi de faptul că suntem singurii. Mai există centre rezidențiale, care sunt alt tip de activitate, și ne-am dori și la Cluj să completăm lanțul terapeutic și să găsim o resursă pentru un centru rezidențial, este absolut crucial să se dezvolte în următorii ani”.

La Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov” apelează persoane din toată țara: „Primim oameni din toată țara, se cazează fiecare pe unde poate și parcurgem programul intensiv de consiliere care durează o lună – o lună jumătate. Între trei și șase luni are loc un program de consiliere normal, în funcție de progresul clientului. Dacă la centrele rezidențiale, persoanele sunt cazate în unitatea terapeutică, aici beneficiarii merg la muncă pe timpul zilei sau nu, și participă la programul de consiliere de la centru. Anul trecut, dacă îi numărăm doar pe cei care au contactat programul, au fost în jur de 312 persoane, iar cei care au fost în programul de consiliere au fost în jur de 90 de persoane, aceștia au stat între trei și șase luni în programul de consiliere ambulatorie, iar aproximativ 35 de oameni au fost la Centrul de zi”, a mai spus Claudia Varga.

Zeci sau sute de persoane anual au posiblitatea să își schimbe total viața, fapt certificat și de numeroasele mărturii pe care le lasă în urmă cei care au trecut pe la centrele de la Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov”.

Programul de consiliere pune un accent deosebit și pe latura morală, pe rugăciune și pe prezența lui Dumnezeu în viața celor care apelează la diferite artificii în căutarea împlinirii iluzorii.

„O dată cu dobândirea abstinenței, persoanele au nevoie în continuare de sprijin, ele își schimbă radical viața, se bazează pe principii morale și își dezvoltă partea de moralitate, astfel că nu mai este nevoie de surogate precum alcoolul sau drogurile pentru a trăi o viață împlinită”, a mai spus Claudia Varga.

Părintele Radu Liviu Roșu este voluntar la Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov” de mai bine de doi ani: „Misiunea mea aici este ajutorarea celor nevoiași și o misiune de informare în parohii despre existența acestui program și a faptului că există posibilitatea de a acorda o șansă persoanelor aflate în dependență. Deși sunt nou în acest domeniu, pot să spun că acest program dă roade. În zilele noastre dependența de droguri, de alcool este foarte acută, iar, din câte știu, sunt prea puține programe în România care oferă acest mod de ajutorare. Prin acest program foarte multe persoane și-au schimbat viața. Programul se bazează pe refacerea legăturii omului cu Dumnezeu. Aici este tot secretul programului, pentru că dependența este o boală de natură spirituală, o boală în familie. Dacă nu se iau măsuri la timp se ajunge la dezastru, un dezastru sufletesc, în primul rând. Eu îi ajut pe cei afectați să vadă lucrurile din alt punct de vedere, să Îl vadă pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu iubitor, nu ca pe un Dumnezeu care tot timpul doar judecă. În primul rând Dumnezeu iubește”.

Părintele Radu Liviu Roșu a remarcat că prin acest program a fost martor la schimbarea multor vieți: „Un caz concret, o persoană cu dependență de alcool și jocuri, când a luat contact cu programul, la fel ca la mulți nou veniți, nu avea prea mare încredere. După o perioadă, după ce a aplicat pașii programului în viața dânsului, și-a refăcut familia, pentru că era în prag de divorț. Acum este în relații foarte bune cu familia, i s-a născut recent o fetiță, și funcționează foarte bine. Programul recomandă participarea la grupurile de suport. Sunt acele grupuri prin care fiecare își menține starea duhovnicească”.

Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov”

Abordarea folosită de program este cea a „Modelului Minnesota” de tratament al adicţiilor, cunoscut şi ca modelul de recuperare „bio-psiho-socio-spiritual” sau „multi-disciplinar”. Acest model îmbină consilierea profesionistă în adicţii cu resursele comunitare şi grupurile bazate pe comunitate de auto-ajutor ale Alcoolicilor Anonimi, Al-Anon etc. În cadrul programului sunt anagajați patru asistenți sociali și un lucrător social cu pregătire în consilierea în adicții, 16 voluntari (persoane în recuperare și profesioniști).

Abordarea specifică programului este acea că adicţia este văzută ca o boală tratabilă. Programul foloseşte o adaptare clinică a celor 12 Paşi ai Alcoolicilor Anonimi; de exemplu, Pasul 1 („Am admis că eram neputincioşi în faţa alcoolului, că vieţile noastre au devenit de necontrolat”) reprezintă procesul recunoaşterii existenţei unei probleme cu băutul; accentul se pune pe grup / comunitate, şi nu pe individ. Activitǎţile de recuperare presupun grupuri educaţionale, de terapie ocupaţionalǎ, de consiliere etc. Echipa multi-disciplinară (consilierul în adicţie, medic, medic psihiatru, psiholog, terapeut ocupaţional, asistent social, consilier spiritual, consilier familial etc.) conlucrează în încercarea de a-l sprijini pe pacient să realizeze recuperarea în toate dimensiunile vieţii acestuia (bio-psiho-socio-spiritual).

Programul implică familia în procesul de recuperare cu scopul de a facilita reintegrarea familială şi de a spori şansele de menţinere a abstinenţei. Consilierea individuală adaptează planul de tratament la nevoile particulare ale pacientului.

„Încercăm să anticipăm problemele pe care le va avea pacientul pe baza informaţiilor pe care le deţinem deja despre situaţia bio-psiho-socio-spirituală a acestuia şi de a-l sprijini în prevenirea sau rezolvarea lor prin formarea unor abilităţi şi mecanisme de coping specific”, arată reposnsabilii Programului „Sfântul Dimitrie Basarabov”. De asemenea, programul folosește grupurile de auto-ajutor bazate pe comunitate (grupurile de 12 Paşi: Alcoolicii Anonimi şi Al-Anon, Dependenţii de Sex Anonimi, Dependenţii de Mâncare Anonimi etc.) ca resurse de menţinere a abstinenţei.

În cadrul programului pot fi incluse două categorii de beneficiari direcţi: persoane toxico-dependente (alcool sau alte droguri / comportamente) care sunt clienţii primari; membrii familiei beneficiarilor direcți, care sunt clienţi secundari (participarea familiei în procesul de recuperare al dependentului este esenţială şi reprezintă o cerinţă, acolo unde este posibil).

Centrul de zi, deschis din ­2016

Centrul de zi pentru Dependenţa de Alcool, Alte Droguri şi Comportamente – „Casa Albă” din Cluj-Napoca, funcționează din 2006, în sediul din strada Salcâmului nr. 20. Scopul acestui proiect este diversificarea ofertei de servicii sociale, de terapie şi de recuperare venite în sprijinul persoanelor dependente de alcool/ alte droguri şi a familiilor acestora, din Cluj-Napoca şi judeţul Cluj.

Proiectul oferă sprijin zilnic, specific pentru persoanele dependente de alcool / alte droguri din Cluj-Napoca şi judeţul Cluj într-un mediu care încurajează susţinerea abstinenţei; oferă alternative sănătoase pentru petrecerea timpului liber; facilitează integrarea în grupurile de suport mutual de 12 Paşi; sprijină reintegrarea socială a persoanelor dependente de alcool / alte droguri. Grupul ţintă este format din persoanele dependente de alcool/alte droguri şi familiile acestora, centrul deservind peste 60 persoane pe lună, cu o medie zilnică de participare de cca. 15-20 beneficiari. Aici au loc, sub genericul „Activitatea de «Club»”, activități de socializare şi activităţi de timp liber într-un mediu care încurajează abstinenţa, zilnic, de luni până vineri, de la ora 8.00 la 16.00, ca alternativă la petrecerea timpului în medii în care este încurajat consumul de alcool. Această activitate se adresează, în special, acelor persoane dependente de alcool care nu au un loc de muncă, sunt în căutarea unui loc de muncă, precum și celor pensionaţi, celor care au mult timp liber în care reluarea consumului de alcool poate fi făcut mult mai uşor. Aici persoanele dependente participă la pregătirea cafelei, ceaiului, la curăţenia și aranjarea camerei, la discuţii informale, lecturi, au acces la materiale de recuperare, participă la activităţi de timp liber (jocuri de șah, remi, video / tv / citirea presei). Se organizează întâlniri de grup matinale, între orele 10.00-10.30, pentru citirea unor materiale despre recuperare. Aceste grupuri accentuează caracterul zilnic al recuperării şi îi orientează pe participanţi spre o nouă zi petrecută în abstinenţă. Mai mult, ele au şi un rol educativ prin specificul materialelor folosite (referitoare la conceptul de boală, la strategii de menţinere a abstinenţei, de evitare a primului pahar, de refuzarea insistenţelor prietenilor atunci când se oferă de băut etc.), conform responsabililor programului.

În cadrul Proiectului „Munca stradală”, parte a Programului „Sfântul Dimitrie Basarabov”, sunt identificate şi contactate persoanele defavorizate cu abuz de substanţe şi care se află în situaţii de criză locativă sau socială (trăiesc pe stradă, nu sunt incluşi în centrele de urgenţă sau adăposturi de noapte). Aceste persoane sunt căutate şi asistate în locurile din oraş cunoscute ca fiind puncte de întâlnire pentru aceştia şi direcţionate către centrul de zi şi alte resurse din oraş. Acestea primesc gustări calde, ceai / cafea, cupoane de cafea valabile în cadrul Centrului de zi, materiale despre resursele existente în comunitate. Alte activități de recuperare şi educaţionale constau în susţinerea unor prezentǎri tematice de către consilieri, prezentarea unor material audio-video, literatură de recuperare, discuţii informale etc. Ca şi grupurile matinale, aceste activităţi urmăresc dezvoltarea cunoştinţelor şi a unor abilităţi necesare recuperării şi menţinerii abstinenţei. Beneficiarii participă și la activităţi de terapie ocupaţionalǎ şi art-terapie precum pictură, desen, pictarea icoanelor pe sticlă, modelaj în ceramică etc., având în vedere că în recuperarea din adicţii este atât nevoie de reabilitare din boala dependenței, cât şi de folosirea constructivǎ a timpului liber.

În cadrul „Grupurilor de spiritualitate”, o dată pe săptămână, joi, între orele 10.30-11.30, preoții voluntari ai programului îi ajută pe beneficiarii centrului să își găsească răspunsuri la probleme spirituale, sens și semnificație a vieții, să-i orienteze înspre practicarea valorilor morale în viața de zi cu zi. „Este cunoscut faptul că persoanele dependente, în perioada consumului activ, fac multe abateri de la normele și valorile respectate în societate. În recuperare ei au nevoie de orientare în recâștigarea echilibrului în viață, analiza și schimbarea vechilor tipare de gândire și comportare, altfel se vor reîntoarce la dependența activă”, conform responsabililor Programului „Sfântul Dimitrie Basarabov”.

De asemenea, sunt sprijinite întâlnirile „grupurilor de 12 Paşi”, activități care cu rolul de integrare a beneficiarilor în comunitatea Alcoolicilor Anonimi / Al-Anon, unde pot primi sprijin suplimentar în menţinerea abstinenţei. Grupurile se derulează zilnic, de luni până sâmbătă, cu întâlniri la ora 12.00.

Beneficiarii primesc sprijin în reinserţia socială, sunt orientați cǎtre resurse disponibile, primesc informaţii legate de oferta pieţei de muncă și primesc asistenţă socială primară şi secundară: alimente, haine, încălţăminte, îndrumare către instituţii medicale abilitate şi alte servicii sociale disponibile, educaţie în întocmirea CV-urilor etc. De asemenea, în cadrul acestui proiect se fac evaluări ale consumului de alcool pentru persoanele care se adresează centrului. Activitățile susținute în cadrul Centrului de zi pentru Dependenţa de Alcool, Alte Droguri şi Comportamente – „Casa Albă” sunt gratuite pentru beneficiari.

Centrul de asistență „Răscruci”

Acest centru aflat în strada Ion Meșter nr. 10, Cluj-Napoca, parte a Programului „Sfântul Dimitrie Basarabov”, oferă servicii de prevenire, consiliere şi intervenţie în adicţii în regim ambulatoriu persoanelor dependente de alcool sau alte droguri sau comportamente, precum şi membrilor familiilor acestora. Centrul oferă servicii, în medie, pentru 70 persoane, lunar.

Obiectivele Centrului de asistență comunitară în adicţii „Răscruci” sunt să ofere: educaţie cu privire la conceptul de boală a dependenţei de alcool sau alte droguri / comportamente; sprijin prin terapie şi consiliere specializatǎ pe problematica adicţiilor în învăţarea, dobândirea şi exersarea de abilităţi pentru prevenirea recăderii; sprijin pentru integrarea în reţeaua grupurilor de ajutor mutual din comunitate; sprijin în dezvoltarea unui program spiritual de recuperare din dependenţa de alcool / alte droguri (nicotină, sedative etc.) sau comportamente (mâncatul compulsiv, sex şi pornografie, jocuri de noroc); sprijin în reintegrarea familială şi socială a participanţilor la program.

Activitățile de aici sunt de consiliere individual și de consiliere şi psiho-terapie de grup etc. De asemenea, au loc întâlniri sǎptǎmânale pentru cei care au finalizat programul ambulatoriu şi doresc menţinerea şi dezvoltarea programului de recuperare (post-cură); grup de sprijin adresat femeilor aflate în recuperare din dependenţă sau codependenţă, într-un context care să încurajeze identificarea problemelor şi soluţiilor specifice genului, într-o comunitate majoritar formată din bărbaţi. Vineri seara se derulează grupul de sprijin pentru aparţinători pentru menţinerea recuperării din codependenţă.

Tot aici au loc și cursuri de responsabilizare și educare cu privire la riscurile consumului de substanțe psihotrope pentru clienți care s-au încadrat la consum de risc / dăunător (fără indicii de dependență) în urma realizării unei evaluări de specialitate. Aceste cursuri sunt susținute de către consilierii în adicții și consilierii de egali, acreditați ca formatori. Clienții pot fi trimiși de Serviciul de probațiune, alte instituții de cercetare juridice sau angajatori. Cursurile pot fi susținute la sediul programului, dar și la sediul instituției care îl solicită. Scopul acestor cursuri este de a-i familiariza pe participanți cu limitele consumului rațional de alcool, caracterul progresiv al bolii dependenței și soluții de recuperare.

Centrul organizează și activităţi de prevenire a consumului şi abuzului de substanţe / comportamente în cadrul comunităţii profesioniştilor din domeniul medico-social şi al comunitǎţii Cluj-Napoca prin vizite periodice la spitale, cabinetele medicilor de familie, farmacii, biserici, alte instituţii socio-medicale pentru distribuirea de materiale informative şi educaţionale. Centrul mai derulează activități și la Spitalul de Pneumotftiziologie Cluj-Napoca, secţia externă Săvădisla. Aici se fac activităţi specifice de screening, evaluare, consiliere individuală şi de grup, precum şi grupuri de sprijin pentru persoanele afectate direct sau indirect de problema dependenţei. Activităţile se derulează în strânsă legătură cu personalul medical şi vizează prevenirea şi agravarea condiţiei medicale asociate consumului de substanţe psihotrope. Activități similare au loc și la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa. De asemenea, un program de informare şi educare se desfășoară și la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla, secţiile Cluj şi Gherla, cu acordul personalului instituţiei.

Centrul mai desfășoară un program de asistare a angajaţilor cu probleme de abuz de substanţe din comunitatea clujeană pentru prevenirea agravării bolii şi conflictelor la locul de muncă. Prin această activitate, persoanele care se confruntă cu problema abuzului şi dependenţei de substanţe primesc o șansă, înainte ca aceştia să îşi piardă locul de muncă, iar companiile publice şi private au oportunitatea de a-şi ajuta angajaţii înainte de a ajunge în situaţii de conflicte sau accidente de muncă.

De asemenea, Centrul derulează programe de informare şi educare în Clinica de Psihiatrie şi Unitatea Primire Urgenţe, unde, în colaborare cu personalul medical al unităţilor medicale, consilierii programului se adresează pacienţilor internaţi cu probleme asociate abuzului de substanţe şi îi informează despre centrul de zi şi centrul de prevenire, consiliere şi intervenţii pentru recuperarea din adicţii. Pacienţii primesc broşuri informative pe teme legate de boală şi recuperarea din adicţii. Prin aceste întâlniri este facilitat accesul acestor persoane la grupurile de sprijin desfăşurate în cadrul Centrului de Zi și resurse de recuperare din comunitate. La cerere au loc și vizite individuale pentru pacienți.

Serviciile sunt oferite, în cadrul acestui centru în regim de co-plată, diferențiat în funcție de venit, de fapta comisă (contravenție, infracțiune, recidivă) și de tipul de serviciu oferit (evaluare, consiliere individuală și de grup, cursuri de responsabilizare). Programul se adresează în primul rând persoanelor adulte (peste 18 ani). Schimbarea mediului familial ce survine intrării în recuperare a unui / mai mulţi membri ai familiei are însă o influenţă pozitivă şi asupra copiilor minori aflaţi în îngrijirea acestora.

Dorința de a face o schimbare

Criteriile de admitere în cadrul programului se referă la dorinţa manifestă de a realiza o schimbare a stilului de viaţă şi de încetare a consumului de alcool sau a comportamentului adictiv sau co-dependent (în cazul aparţinătorilor), lucru dovedit prin îndeplinirea respon­sabilităților în cadrul programului de recuperare. Beneficiarii trebuie să fie punctuali la activitǎţile de recuperare, şedinţe individuale şi de grup, cuprinse în program; să participe săptămânal la cel puţin două întâlniri ale grupului de suport; să vorbească la şedinţele individuale şi de grup despre natura exactă a problemelor lui legate de alcool; să păstreze confidenţialitatea informațiilor furnizare de ceilalţi clienţi pe parcursul întâlnirilor de grup; să citească şi să demonstreze înţelegerea anumitor articole despre alcoolism, dependenţa de alcool şi conceptul de boală al alcoolismului, prin împărtăşirea lecturilor în şedinţele individuale şi de grup. În cazul în care beneficiarul programului a avut o recădere, el este externat din grupul de consiliere pe o perioadă de 15 zile, după care poate fi readmis, după o reevaluare, conform responsabililor Programului „Sfântul Dimitrie Basarabov”.