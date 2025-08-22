Radio Renașterea

Comunicate de presă

Programul mijloacelor de transport va fi suplimentat după încheierea meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – F.C. Dinamo Bucuresti

de | aug. 22, 2025

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator ca, in data de 23 August 2025, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la Cluj Arena spre domiciliu dupa incheierea meciului de fotbal FC Universitatea ClujF.C. Dinamo Bucuresti, programul mijloacelor de transport va fi suplimentat in intervalul orar 23:15 – 24:00 pe liniile de:

  • Autobuze: 9, 24B, 30, 35 si M 26;
  • Troleibuze: 1, 3, 4, 6 si 25;
  • Tramvaie: 101 si 102L.

Reamintim de asemenea calatorilor ca pot utiliza dupa ora 23:00 si liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (Cart. Zorilor – Cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ta Garii – Str. T. Vuia) ale caror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro si in aplicatia de mobil Tranzy.

                               Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

