Comunicate de presă

Programul proclamării locale a canonizării Sfântului Gherasim de la Tismana

de | sept. 19, 2025

Mitropolia Olteniei a anunțat programul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Festivitățile se vor desfășura în perioada 19 – 21 septembrie, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj.

În cadrul programului va avea loc Simpozionul național intitulat: „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă”. La eveniment vor lua parte invitați din mediul teologic și academic.

Proclamarea locală, în sine, se va desfășura duminică, după Sfânta Liturghie.

Iată programul evenimentelor:

Vineri, 19 septembrie 2025
• 12:00 – Deschiderea oficială a Simpozionului Național: Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă, cu participarea unor distinși invitați din mediul teologic și academic
• Lansări de carte dedicate vieții și muceniciei Sfântului Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana
 
Sâmbătă, 20 septembrie 2025
• 09:00 – 14:00 – Continuarea lucrărilor simpozionului și prezentarea concluziilor
• 19:00 – Slujba de Priveghere în cinstea Sfântului
 
Duminică, 21 septembrie 2025
• 09:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi
• orele 12:00 – Ceremonialul proclamării canonizării

• orele 12:20 – Festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor

Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, alături de alți 15 sfinți români.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

