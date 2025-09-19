Programul proclamării locale a canonizării Sfântului Gherasim de la Tismana

Mitropolia Olteniei a anunțat programul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Festivitățile se vor desfășura în perioada 19 – 21 septembrie, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj.
În cadrul programului va avea loc Simpozionul național intitulat: „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă”. La eveniment vor lua parte invitați din mediul teologic și academic.
Proclamarea locală, în sine, se va desfășura duminică, după Sfânta Liturghie.
Iată programul evenimentelor:
• orele 12:20 – Festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor
Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, alături de alți 15 sfinți români.
Foto credit: Mitropolia Olteniei