Programul slujirii ierarhilor în prima săptămână a Postului Adormirii Maicii Domnului

În prima săptămână a Postului Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul vor săvârși slujbe în mai multe parohii și mănăstiri din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji după următorul program:
- Marți, 4 august 2026, de la ora 18:00, va oficia Vecernia cu Litie la Mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” de la Piatra Craiului, Protopopiatul Huedin, județul Cluj.
- Miercuri, 5 august 2026, de la ora 9:00, va săvârși Sfânta Liturghie la aceeași mănăstire, cu prilejul hramului așezământului monahal.
- Joi, 6 august 2026, de la ora 9:00, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” – Cheile Turzii, din localitatea Petreștii de Sus, Protopopiatul Turda, județul Cluj.
- În aceeași zi, de la ora 18:00, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Nima, Protopopiatul Dej, județul Cluj.
- Vineri, 7 august 2026, de la ora 18:00, va oficia Paraclisul Maicii Domnului la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Cristeștii Ciceului, Protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud.
- Sâmbătă, 8 august 2026, de la ora 20:00, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Bistrița, cunoscută drept Biserica de la Coroana.
- Duminică, 9 august 2026, de la ora 8:45, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din localitatea Cheia, Protopopiatul Turda, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult.
- În aceeați zi, de la ora 18.00, va săvârși Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului și va susține Programul catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică” la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji după următorul program:
- Marți, 4 august 2026, de la ora 19:00, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Mijlocenii Bârgăului, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
- Miercuri, 5 august 2026, de la ora 7:30, va săvârși Sfânta Liturghie la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului” de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, iar seara, de la ora 18:00, va oficia Vecernia cu Litie în același lăcaș de cult.
- Joi, 6 august 2026, de la ora 10:00, va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” din localitatea Ilva Mare, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului așezământului monahal.
- În aceeași zi, de la ora 18:00, va oficia Paraclisul Maicii Domnului la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Salva, Protopopiatul Năsăud.
- De la ora 20:00, la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Salva, va săvârși Slujba Tunderii în Monahism pentru patru viețuitoare ale așezământului monahal.
- Vineri, 7 august 2026, de la ora 19:00, va oficia Paraclisul Maicii Domnului la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Geaca, Protopopiatul Gherla, județul Cluj.
- Sâmbătă, 8 august 2026, de la ora 18:00, va săvârși Vecernia cu Litie la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului” de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.
- Duminică, 9 august 2026, de la ora 10:00, va oficia Sfânta Liturghie la Biserica veche de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Bucea, Protopopiatul Huedin, județul Cluj.
- În aceeași zi, de la ora 18:00, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Sâncraiu, Protopopiatul Huedin, județul Cluj.