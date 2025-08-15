Prohodul Maicii Domnului, tâlcuit de arhim. Teofil Tia la Nicula: lecții pentru sufletul creștinului

La Mănăstirea Nicula, în noaptea de 14–15 august 2025, mii de pelerini au participat la Prohodul Maicii Domnului. La finalul slujbei, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”, a rostit o meditație despre frumusețea tainică a acestei rânduieli, numind-o „un prohod aparte” și desprinzând din textele sale învățături cu valoare de reper pentru viața creștinului.

„Este un prohod aparte, în care lacrimile nu exprimă disperare, ci nădejde”, a spus părintele. El a amintit că Maica Domnului a cunoscut suferința, mai ales la când Iisus Hristos a fost răstignit, dar nu a fost nefericită, pentru că durerea ei a avut un rost mântuitor. „Durerea încetează să mai fie durere atunci când îi găsim un sens”, a subliniat arhim. Teofil Tia, îndemnând la asumarea încercărilor vieții cu răbdare și credință.

Totodată, a precizat că moartea nu este un sfârșit, ci un pod spre veșnicie, o vindecare care pune capăt durerii din lume. Într-o epocă în care moartea este adesea ascunsă sau privită ca o catastrofă, creștinul este chemat să o înțeleagă ca pe o trecere spre Împărăția lui Dumnezeu.

Părintele a vorbit și despre puterea speranței, care trebuie să însoțească pașii credinciosului chiar și în vremuri tulburi, când veștile aduc mai degrabă neliniște decât mângâiere. În fața icoanei Maicii Preacurate, a spus el, nu suntem doar privitori, ci suntem invitați să intrăm într-o liniște fără margini, o pace interioară care să ne hrănească sufletul întregul an.

În dragostea Maicii Domnului, frica își pierde puterea, iar inima capătă curaj. Așa cum ea mijlocește neîncetat pentru noi, suntem chemați să mijlocim pentru ceilalți, mai ales într-o lume grăbită și adesea indiferentă. Și, poate mai mult ca oricând, avem nevoie de smerenia și discreția pe care Maica Domnului le-a trăit deplin, virtuți esențiale într-o societate care caută aplauze și afirmare.

„Moartea nu este tristă, ci terapeutică, punând capăt durerii din lume”, a încheiat arhim. Teofil Tia, lăsând pelerinilor un îndemn care poate deveni călăuză pentru întregul an: să trăiască cu mai multă credință, pace și nădejde.