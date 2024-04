Proiect de extindere și modernizare la Cluj Arena

Aceasta va beneficia de spații comerciale, zonă de agrement, spații de servicii

În urma unei analize efectuate asupra activităților desfășurate la stadionul Cluj Arena, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a rezultat nevoia de a dezvolta serviciile oferite de stadionul-emblemă al județului Cluj – Cluj Arena.

Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj: „Deși încasările Cluj Arena au fost an de an în creștere, depășindu-le pe cele ale Arenei Naționale din București, nevoia de a susține activitățile sportive pentru cluburile din județ, prin păstrarea tarifelor la un nivel accesibil, ne pune în situația de a ne gândi la alte modalități de a obține bani suplimentari. În acest sens, vom dezvolta un proiect care are în vedere reconfigurarea zonei de parter și transformarea într-un spațiu deschis desfășurării mai multor categorii de evenimente și funcțiuni conexe. În acest sens, parterul stadionului Cluj Arena va fi transformat într-o zonă cu spații comerciale, cu magazine, restaurante și zonă de agrement, mall sportiv și nu numai”.

Un alt aspect rezultat din multitudinea de evenimente pe care le găzduiește Arena se referă la nevoia de a avea şi un spațiu de conferințe și evenimente, prin realizarea unui centru de conferințe modular.

Proiectele privind aceste aspecte urmează să parcurgă pașii necesari pentru implementarea lor în perioada următoare.

Amintim faptul că, în anul 2023, stadionul Cluj Arena a obținut venituri în sumă totală de 5.947.929,40 lei. Astfel, în ultimii cinci ani, veniturile realizate din exploatarea stadionului au crescut constant, respectiv cu cca. 23% față de anul 2019, excepție făcând doar anii pandemici 2020 și 2021. În ceea ce privește numărul de evenimente organizate în cadrul stadionului Cluj Arena, în 2023 au existat 98 de asemenea evenimente, din care 26 au fost de natură strict sportivă. Realizând o comparație sumară, rezultatele din anul precedent ale Arenei Naționale din București, cel mai mare stadion din România, au fost mult sub cele ale Cluj Arena, respectiv doar 39 de evenimente organizate și încasări de sub 5 milioane de lei. Cifrele sunt cu atât mai relevante dacă se are în vedere faptul că pentru edificarea Cluj Arena costurile au fost de 44 milioane de euro în timp ce construcția Stadionului Național a avut un cost total estimat de 207 milioane de euro.

Cu toate acestea, nevoia de a susține activitățile numeroaselor cluburi sportive din județ prin oferirea de tarife subvenționate face necesară identificarea unor noi surse de venituri.