Proiectele caritabile ale elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, răsplătite cu daruri de Mitropolitul Andrei

Ca în fiecare an, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, vizitează școlile și centrele sociale ale Eparhiei și le oferă daruri elevilor, copilașilor nevoiași și bătrânilor bolnavi și singuri.

Luni, 9 decembrie 2019, Înaltpreasfințiul Părinte Andrei i-a vizitat pe elevii și profesorii claselor primare și gimnaziale ale Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, precum și pe cei de la Grădiniță „Sfântul Stelian”, aflată sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, urmând ca în săptămânile următoare să îi viziteze pe cei din centrele sociale.

De la ora 10.00, ierarhul i-a vizitat pe elevii din ciclul primar, la sediul unității școlare, situat pe strada Avram Iancu, apoi pe copiii de la Grădinița „Sfântul Stelian”, situată pe strada Iuliu Maniu, iar de la ora 13:00, pe cei din ciclul gimnazial, în capela unității de învățământ „Sfânta Ecaterina”, de pe strada Meseriilor.

Elevii l-au întâmpinat cu bucurie și l-au colindat pe ierarh. După ce i-a ascultat, Înaltpreasfinția Sa i-a binecuvântat, le-a adresat sfaturi și îndemnuri duhovnicești, iar apoi le-a împărțit daruri.

Cadourile oferite de Mitropolitul Andrei sunt în semn de prețuire și recunoștință față de generozitatea pe care elevii au arătat-o în câteva proiecte caritabile, de ajutorare a aproapelui.

„În acest an, darurile pe care le-au primit copiii sunt ca un semn de recunoștință al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei față de generozitatea pe care ei au arătat-o în câteva proiecte majore, proiecte caritabile, în care am pus mână de la mână, împreună cu părinții copiilor, și am ajutat trei elevi din cadrul seminarului, care, din nefericire, au trecut prin evenimente neplăcute, pierzându-și locuințele în urma unor incendii. De asemenea, copilașii nostri au fost alături de persoanele nevoiașe și vârstnice, bucurându-le nu doar cu daruri, ci și cu colindul lor, cu bucuria și seninătatea lor, aspect pe care Părintele Mitropolit Andrei l-a subliniat și cu mărinimia sa i-a îmbrățișat pe toți și pe noi, dascălii, deopotrivă.”, a spus pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, director al Seminarului Teologic Ortodox și inspector eparhial pentru catehizarea parohială.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a pregătit pentru elevii seminarului peste 800 de pachete cu dulciuri, conform ec. dr. Sorin Câlea, consilierul economic al eparhiei.

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca a început anul școlar 2019-2020 cu un efectiv de 882 de elevi, la cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal.

Mai multe fotografii AICI

Foto credit: Darius Echim / mitropolia-clujului.ro