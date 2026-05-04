Proiectul „Arta pe rețetă”, găzduit de Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Palatul Bánffy, sediul Muzeul de Artă Cluj-Napoca, găzduiește, în perioada 30 aprilie – 17 mai 2026, proiectul cultural „Arta pe rețetă”, desfășurat sub egida Proud To Be Romanian, eveniment dedicat brandurilor reprezentative din domeniul sănătății și artei românești.

Ediția din acest an are tema „Respirând Brâncuși, de la meșteșug la creație”, aducând un omagiu marelui sculptor Constantin Brâncuși, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea sa. În acest context, publicul este invitat să descopere creațiile unor artiști din diverse domenii, de la pictură și sculptură până la bijuterie artizanală, într-un spațiu dedicat dialogului dintre tradiție, meșteșug și expresia artistică contemporană.

Programul evenimentului cuprinde lansări de carte, conferințe și întâlniri cu personalități din mediul cultural și medical, între invitați numărându-se părintele Constantin Necula, medicul neurolog Bogdan Florea, prof. dr. Horațiu Coman, dr. Daniel Vilcioiu, sculptorii Mircia Dumitrescu și András Csaba Nemes, precum și Tudor Scripor, creatorul alfabetului culorilor pentru nevăzători, proiect unic la nivel mondial.

De asemenea, evenimentul va include un recital de jazz, o piesă de teatru dedicată lui Johnny Răducanu și o proiecție de film, oferind publicului o experiență culturală diversă.

Accesul este gratuit, organizatorii punând accent pe dimensiunea educativă și artistică a acestui proiect.