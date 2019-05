Vineri, 3 mai 2019, în Parohia Nadășu din Protopopiatul Huedin, s-a desfășurat un eveniment deosebit, dedicat ,,Anului omagial al satului românesc”.

Responsabilitatea desfășurării activităților și-a asumat-o părintele Ioan Căienar, parohul comunității din Nadășu, împreună cu preoții Dumitru Bărbos și Iliuță Popa, slujitorii Parohiei Ortodoxe ,,Sfântul Mina”, din Cluj-Napoca, Protopopiatul Ortodox Cluj II, în baza unui parteneriat încheiat între cele două parohii.

De la ora 10.00, în biserica parohială din Nadășu, construcție care datează din anul 1720, preoții parohiilor amintite au săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia ,,Izvorului Tamăduirii”.

Au participat la Sfânta Liturghie credincioșii parohieni îmbrăcați în costume tradiționale specifice zonei alături de un grup numeros de credincioși clujeni ai Parohiei ,,Sfântul Mina”. După încheierea Sfintei Liturghii, toți cei prezenți au ieșit în procesiune la marginea satului acolo unde au participat la slujba de sfințire a apei în cadrul căreia s-au rostit și rugăciuni pentru țarină și pentru animale. În a doua parte a zilei, credincioșii clujeni au fost invitați de credincioșii din Nadășu la o agapă frățească, ocazie cu care s-a dat viață unor frumoase obiceiuri tradiționale locale.

,,Întâlnirea a fost emoționantă. Am lăsat timp de o zi agitația urbană pentru a pătrunde într-o altă lume, unde timpul nu se grăbește cu noi, un loc plin de frumusețe și liniște. Și când ne gândim că totul este atât de aproape de noi. Frumosul ,,chivot” de la 1720 ne-a primit în spațiul sacru unde am săvârșit Sfânta Liturghie. Glasurile copiilor curate care au prezentat un frumos program ne-au făcut să credem că mai există curățenie și puritate printre noi. Nădăjduim să fie doar începutul unei rodnice colaborări” , a menționat pentru radio Renașterea pr. Dumitru Bărbos.

Evenimentul, organizat de cele două parohii, face parte din proiectul ,,DIN SUFLET PENTRU SATUL ROMÂNESC” inițiat de Protopopiatul Ortodox Cluj II în contextul declarării de către Patriarhia Română a anului 2019 ca ,,An omagial al satului românesc”. Activitățile care se desfășoară în cadrul acestui proiect se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și au scopul de a evidenția valorile creștine tradiționale care se mai păstrează în satele românești precum și sprijinirea activității liturgice, administrative și sociale din aceste comunități rurale. Acestea se vor desfășura pe parcursul întregului an 2019, în proiect fiind implicate toate parohiile din Protopopiatul Ortodox Cluj II în parteneriat cu câteva parohii din mediul rural din Arhiepiscopia Clujului.