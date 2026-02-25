Protopopiatul Huedin aduce în prim-plan martiriul lui Aurel Munteanu: „Tunul de cireș”, recomandarea principală pe eteatru.ro

„Tunul de cireș” – piesa radiofonică dedicată protopopului martir Aurel Munteanu, lansată de Protopopiatul Huedin, poate fi ascultată pe platforma națională eteatru.ro

Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, dedicată protopopului martir Aurel Munteanu și realizată de Protopopiatul Ortodox Român Huedin la împlinirea a 85 de ani de la moartea sa martirică, în anul 2025 – an pe care Patriarhia Română l-a declarat „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea” – poate fi ascultată online pe platforma eteatru.ro, noul portal digital al Radio România dedicat teatrului radiofonic.

Producția este promovată în prezent drept principala recomandare a momentului pe site, fiind vizibilă în zona „hero” a paginii principale și inclusă în Colecția de Biografii, unde este postată ca prim spectacol.

O lansare de înaltă ținută, la Huedin

Lansarea oficială a adaptării radiofonice a avut loc la sediul Protopopiatului Ortodox Român Huedin, duminică, 28 septembrie 2025. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă, iar materialul a fost prezentat într-o formă deosebită: un memory stick din lemn, însoțit de o broșură descriptivă alcătuită de părintele protopop Dan Ionuț Lupuțan.

Inițiativa acestui proiect a aparținut părintelui protopop Dan Lupuțan, care a dorit să aducă în conștiința contemporanilor jertfa unui simbol al românismului și ortodoxiei transilvane.

Protopopul Aurel Munteanu a primit moartea martirică în 10 septembrie 1940, trecând prin chinuri cumplite.

Evocând sacrificiul său, părintele Dan Lupuțan subliniază:

„Protopopul Aurel Munteanu a fost un om de o rară verticalitate morală și duhovnicească. A înțeles și a trăit din toată ființa urmarea lui Hristos, asumându-și crucea fără șovăire, într-un context istoric în care credința și demnitatea erau puse la grea încercare. Viața și moartea sa sintetizează tulburător cuvântul Apostolului Neamurilor din Epistola către Romani 8,18: «pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea ce ni se va descoperi». Pentru mulți contemporani, scena martiriului său pare de neimaginat, desprinsă parcă dintr-o dramă greu de conceput în veacul al XX-lea. Și totuși, această jertfă este reală și ne obligă la memorie, la rugăciune și la responsabilitate. Doar înțelegând suferința și statornicia acestor mărturisitori ai credinței putem evalua la justa valoare sacrificiul lor și putem înțelege cât de prețioasă este libertatea de a-L mărturisi pe Hristos.”

La 85 de ani de la martiriul său, Protopopiatul Huedin propune publicului adaptarea radiofonică a piesei istorice într-un act „Tunul de cireș”, scrisă de avocatul Pașcu Balaci și publicată în anul 2011 la Editura Primus din Oradea.

O echipă artistică remarcabilă

Adaptarea radiofonică a fost realizată cu implicarea unei echipe dedicate, sub coordonarea artistică a preotului și artistului liric Florin Sâmpelean, solist al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Distribuția reunește nume importante: Protopop Aurel Munteanu – George Godja, Ofițerul anchetator – Florin Sâmpelean, Preoteasa Lucreția – Alexandra Leșiu, Soția ofițerului – Cristiana Molnar, Acuzatorii – Andreas Silagiy, Călin Leonard Nițulescu, Iulian Sandu, Plutonierul Gheorghe Nicula – Zoltan Molnar, Naratori – Andrei Sâmpelean și Zoltan Molnar

Producători: Florin Sâmpelean și Nicușor Crăciun

Realizatori: Corneliu Felecan și Florin Sâmpelean

Inginer de sunet: Nicușor Crăciun

Ilustrație copertă: Mirela Lupuțan

Grafică: Arhid. Dan-Grigore Văscu

De menționat că Radio Renașterea a difuzat în premieră națională această piesă de teatru radiofonic la data de 5 octombrie 2025.

Pe noua platformă digitală a Radio România

Accesul online la piesă este posibil prin intermediul noii platforme eteatru.ro, lansată de Radio România în 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale.

Noua platformă oferă o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic. Publicul poate asculta spectacole clasice și montări legendare, cu mari actori ai scenei românești, precum Grigore Vasiliu Birlic, Radu Beligan, Marin Moraru sau Gheorghe Dinică, dar și producții contemporane și premiere recente.

Structurată pe colecții tematice – comedii, drame, producții istorice, spectacole premiate – platforma permite o navigare intuitivă, după modelul marilor servicii moderne de streaming. Utilizatorii își pot crea cont personal, pot salva spectacolele preferate și pot relua ascultarea oricând doresc.

Toate producțiile disponibile au fost remasterizate conform celor mai înalte standarde tehnice de difuzare digitală, oferind o experiență audio completă și captivantă.

În acest context, includerea piesei „Tunul de cireș” printre recomandările principale ale platformei reprezintă nu doar o recunoaștere a valorii artistice a producției realizate la Huedin, ci și o reafirmare a importanței memoriei martirilor transilvăneni în conștiința culturală și spirituală a României de astăzi.