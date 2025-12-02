Protopopiatul Ortodox Gherla lansează campania umanitară „Un colț de cer pentru fiecare”

În perioada 2–19 decembrie 2025, Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Român Gherla desfășoară campania umanitară „Un colț de cer pentru fiecare”, o inițiativă dedicată copiilor proveniți din familii aflate în dificultate.

An de an, apropierea Praznicului Nașterii Domnului reașază în inimile oamenilor dorința de a dărui și de a fi aproape de cei care au mai mare nevoie de lumină și sprijin. Campania își propune să aducă în casele și sufletele acestor copii bucuria unui Crăciun trăit în demnitate, siguranță și speranță.

Cine sunt beneficiarii campaniei

Copiii incluși în proiect provin din familii:

defavorizate,

cu risc de excluziune socială,

cu risc de abandon școlar,

cu resurse materiale limitate,

monoparentale,

sau în care minorii sunt crescuți de bunici ori de familia extinsă.

Scopul campaniei este de a îmbunătăți calitatea vieții acestor copii și de a le transmite că nu sunt singuri. Fiecare copil va primi un pachet generos, care va cuprinde articole de îmbrăcăminte, jucării, dulciuri, alimente de bază și materiale igienico-sanitare.

Cum putem sprijini campania

Persoanele care doresc să se alăture acestei inițiative pot dona:

La sediul Serviciului de Asistență Comunitară, Protopopiatul Ortodox Român Gherla

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 31, Gherla, jud. Cluj

De luni până vineri, între orele 8:00–16:00

Donații în cont:

Serviciul de Asistență Comunitară – Protopopiatul Ortodox Român Gherla

IBAN: RO84BTRLRONCRT00H0068302

Campania este desfășurată sub îndemnul cuvintelor Sfântului Isaac Sirul:

„Împarte cu bucurie celor lipsiți, pentru ca Dumnezeu să împartă bucurie inimii tale.”