Protopopul Aurel Munteanu, declarat prin lege organică „martir și erou al națiunii române” | Pr. Dan-Ionuţ Lupuţan

Parlamentul României a adoptat, iar Președintele României, domnul Nicușor Dan, a promulgat Legea nr. 156/2026, prin care primul protopop al Huedinului, părintele Aurel Munteanu, este declarat oficial „martir și erou al națiunii române”. Actul normativ reprezintă o recunoaștere a activității sale pastorale, sociale, economice, culturale și naționale, precum și a sacrificiului suprem pe care l-a făcut în anul 1940 pentru credința ortodoxă și pentru neamul românesc.

Totodată, legea instituie data de 10 septembrie drept „Ziua Martirilor Români din Huedin”, dedicată comemorării celor care și-au pierdut viața în contextul ocupației horthyste din Transilvania, printre care se numără și jandarmul Gheorghe Nicula.

Drumul până la adoptarea acestei legi a fost unul lung și dificil. Ideea inițierii proiectului legislativ a luat naștere încă din anul 2020. Atunci, senatorul Vasile-Cristian Lungu și-a asumat promovarea primei inițiative legislative, care însă nu a putut fi finalizată din cauza numeroaselor obstacole întâmpinate în procesul parlamentar.

În anul 2022, când s-a aniversat Centenarul Protopopiatului Ortodox Român Huedin, inițiativa a fost reluată cu sprijinul deputatului Ilie-Alin Coleșa, care a susținut depunerea unui nou proiect de lege. Textul legislativ a fost redactat de părintele diacon dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător științific și istoric clujean.

Deși proiectul a fost respins de Senatul României, parcursul său legislativ a continuat. La 27 martie 2023, acesta a fost înregistrat la Camera Deputaților, cameră decizională, fiind trimis spre analiză și avizare comisiilor parlamentare competente.

Între 3 octombrie 2023 și 30 iunie 2026, proiectul a fost înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de nu mai puțin de 17 ori, ceea ce ilustrează dificultățile și întârzierile care au marcat procesul legislativ.

Ziua de 30 iunie 2026 rămâne una de referință, deoarece atunci Camera Deputaților a adoptat legea cu 276 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere, consacrând astfel o reparație istorică adusă memoriei părintelui protopop Aurel Munteanu. După parcurgerea etapelor procedurale privind controlul constituționalității, legea a fost trimisă spre promulgare Președintelui României.

La 20 iulie 2026, prin Decretul nr. 431/2026, Președintele României a promulgat actul normativ, acesta devenind Legea nr. 156/2026. O zi mai târziu, la 21 iulie 2026, legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României și a intrat în vigoare.

Noua lege prevede organizarea anuală, în data de 10 septembrie, a unor ceremonii și manifestări comemorative de către autoritățile publice și instituțiile de cultură. De asemenea, serviciile publice de radio și televiziune pot include în programele lor emisiuni dedicate memoriei protopopului martir Aurel Munteanu și a celorlalți martiri români din Huedin.

Prin această recunoaștere oficială, părintele Aurel Munteanu se alătură marilor personalități ale panteonului național Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul și Vasile Lucaciu, consacrate prin lege drept martiri și eroi ai națiunii române.

Am considerat necesar să prezint parcursul acestei inițiative legislative pentru a evidenția numeroasele obstacole care au trebuit depășite până la adoptarea sa. Legea nu reprezintă doar un act normativ, ci și împlinirea unui demers de recuperare a adevărului istoric și de cinstire a memoriei unei personalități care și-a dedicat întreaga viață Bisericii Ortodoxe Române și poporului român.

La final, adresez sincere mulțumiri tuturor celor care au sprijinit acest demers: Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, deputatului Ilie-Alin Coleșa, părintelui diacon și istoricului Mircea-Gheorghe Abrudan, Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române și directorului acesteia, arhidiaconul Nicolae Iftimiu, postului de Radio Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și directorului său, arhidiaconul Dan Văscu, publicațiilor Renașterea, Ziarul Clujean și Info Huedin, fostului senator Vasile-Cristian Lungu, precum și tuturor deputaților care au votat în favoarea acestei legi.

Acordarea prin lege a titlului de „Erou și martir al națiunii române” protopopului Aurel Munteanu reprezintă un act de dreptate istorică și un omagiu pe care statul roman îl aduce unei personalități exemplare, care a slujit cu credință, demnitate și sacrificiu Biserica Ortodoxă Română și națiunea română.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL

L E G E

privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române și comemorarea Zilei Martirilor Români din Huedin Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 – Se declară erou și martir al națiunii române preotul Aurel Munteanu, protopop al Huedinului, pentru prodigioasa sa activitate culturală, națională, socială și ecleziastică în zona Huedinului și a Munților Vlădeasa din județul Cluj, precum și pentru martiriul suferit în data de 10 septembrie 1940, când a fost ucis în bătaie în Piața Mare din orașul Huedin, căzând victimă regimului maghiar horthist instalat în nordul Transilvaniei după Dictatul de la Viena.

Art. 2 – Ceremoniile se vor desfășura anual, în data de 10 septembrie, și pot fi marcate de autoritățile publice centrale, județene și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară și din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cu caracter cultural științifi c.

Art. 3 – Pentru a sublinia continuitatea sacrifi ciilor poporului român din Transilvania și în tradiția ostașilor lui Mihai Viteazul, măcelăriți la Huedin în 23 iulie 1600, apoi a eroilor martiri de la Beliș din 8 noiembrie 1918, precum și a jandarmului erou Gheorghe Nicula, ucis împreună cu protopopul Aurel Munteanu, se va comemora anual, în data de 10 septembrie, Ziua Martirilor Români din Huedin.

Art. 4 – (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea programelor și manifestărilor prevăzute la art. 2, în limita fondurilor disponibile.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, NATALIA-ELENA INTOTERO PREȘEDINTELE SENATULUI, LIVIU-LUCIAN MAZILU

București, 20 iulie 2026

Nr. 156.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române și comemorarea Zilei Martirilor Români din Huedin.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române și comemorarea Zilei Martirilor Români din Huedin și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

NICUȘOR-DANIEL DAN

București, 20 iulie 2026.

Nr. 431.