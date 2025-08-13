Protos. Natanael Zanfirache: Maica Domnului – model de lumină și smerenie pentru credincioși

La finalul slujbelor Miezonoptica, Utrenia și Ceasul I, săvârșite la Altarul de vară al Mănăstirii Nicula, protos. Natanael Zanfirache de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a rostit un cuvânt de învățătură despre Maica Domnului „Stăpâna lumii”, subliniind frumusețea virtuților sale și importanța modelului său în viața creștinului.

Părintele a subliniat că ne aflăm într-o perioadă binecuvântată de Dumnezeu, sub ocrotirea Preacuratei Fecioare, iar participarea la slujbe ne ajută să ne luminăm mintea și să plecăm cu mai multă încredere în Dumnezeu și în Maica Sa.

„Cine poate grăi despre frumusețea virtuților Maicii Domnului, care strălucesc ca bijuterii de mare preț în sufletul ei? Să urmăm purtarea Maicii Domnului și să ne gândim la sfinții care au avut o comuniune apropiată cu ea. Mulți dintre ei au primit arătări și harul de care aveau nevoie, luând-o pe Maica Domnului ca model de viețuire”, a explicat protos. Natanael. Acesta a îndemnat credincioșii să ceară ajutorul Maicii Domnului în fața lucrărilor și încercărilor vieții, cu smerenie și cuvinte rostite din inimă, primind răspunsul ei în taina sufletului.

Predica a evidențiat și felul în care Maica Domnului a înfruntat suferința, rămânând desăvârșit smerită și primind crucea cu credință. Ea este cunoscută drept „Maica Luminii”, pentru că viața ei a fost plină de lumină, virtute și bucurie. Părintele a amintit că orice păcat sau patimă poate fi alungată prin rugăciunea către ea, iar credincioșii sunt chemați să-i mulțumească și pentru bucuriile și succesele din viața lor.