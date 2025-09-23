Protos. Natanael Zanfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, doctor în Teologie

La Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, marți, 23 septembrie 2025, a fost prezentată, în susținere publică, o teză de doctorat la disciplina Spiritualitate ortodoxă, cu tema „Îndumnezeirea omului în teologia Sfântului Sofronie Athonitul”. Autorul tezei este părintele protosinghel Natanael Zanfirache, preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca și realizatorul emisiunii „Repere de viață duhovnicească” de la Radio Renașterea.

Lucrarea elaborată, intitulată „Îndumnezeirea omului în teologia Sfântului Sofronie Athonitul”, a fost realizată în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, sub îndrumarea științifică și duhovnicească a Înaltpreasfințitului Părinte prof. univ. dr. Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, titularul Catedrei de Spiritualitate ortodoxă.

„Îndumnezeirea este scopul fundamental al creației umane, reprezentând unirea și asemănarea omului cu Dumnezeu printr-un proces de sinergie între ființa umană și dumnezeire. Sfântul Sofronie Athonitul, prin experiența și teologia sa, reușește să aducă în contemporaneitate această temă veche, legând profund învățătura sa de tradiția patristică și de Sfânta Scriptură, dar și de contextul și provocările lumii moderne, precum secularizarea și materialismul. În viziunea sa, îndumnezeirea nu este o idee teoretică, ci o trăire vie, care implică parcursuri spirituale ce includ întrebări, rătăciri, întoarceri la Hristos, rugăciune și practicarea virtuților, în special a dragostei și a ascultării. Viața omului este una de continuitate între experiențe mistice, lupte duhovnicești și comuniune liturgică, toate în sensul de a deveni părtaș al vieții lui Dumnezeu, în cadrul Bisericii. Accentul pus pe ipostas explică unicitatea persoanei și importanța trăirii personale, iar teologia empirică a Sfântului Sofronie, născută din viața sa ascetică și duhovnicească, este o reafirmare a faptului că adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu se face prin experiență și har, nu doar prin învățare intelectuală. În plus, universalitatea chemării la îndumnezeire este o temă centrală, Sfântul Sofronie respingând limitările naționaliste sau culturale și afirmând că Hristos este Mântuitorul întregii omeniri, iar fiecare om, din orice timp sau loc, este chemat să se unească cu Dumnezeu. Astfel, Sfântul Sofronie reprezintă un model sfânt și un teolog autentic, care încorporează mesajul tradiției ortodoxe într-un mod viu și aplicabil lumii contemporane, oferind totodată o speranță reală prin experiența vieții în Hristos pentru omul de azi și de mâine”, a concluzionat părintele Natanael Zanfirache, în rezumatul tezei de doctorat.

Componența comisiei de doctorat a fost următoarea: președinte – arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; conducător științific – IPS prof. univ. dr. Andrei Andreicuț (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca); referenți: pr. prof. univ. dr. Vasile Vlad (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad), conf. univ. dr. Adrian Lemeni (Universitatea din București) și pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca).

Conform metodologiei, îndrumătorul de doctorat și membrii comisiei au dat citire referatelor și au adresat întrebări pe marginea temei.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, în calitate de îndrumător de doctorat, a prezentat referatul, apoi a rostit un cuvânt duhovnicesc și l-a felicitat pe părintele Natanael Zanfirache pentru munca depusă în realizarea lucrării științifice, apreciind, totodată, urcușul său academic, profesional și duhovnicesc.

Evenimentul academic s-a încheiat în paraclisul facultății, unde noul doctor în Teologie a depus jurământul de credință și de fidelitate față de Biserica Ortodoxă.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului