PS Damaschin Dorneanul, despre autoritatea slujirii, a iubirii și a smereniei, la întronizarea PS Benedict ca Episcop al Sălajului

Duminică, 6 aprilie 2025, la Catedrala „Sfânta Vineri” din Zalău, s-a desfășurat slujba Sfintei Liturghii, prilejuită de intronizarea Preasfințitului Benedict ca Episcop al Sălajului. Evenimentul liturgic a fost oficiat de un sobor impresionant de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, condus de Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în prezența unui numeros public format din clerici și credincioși, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, și invitați speciali.

După citirea pericopei evanghelice, din Evanghelia după Marcu (10, 32-45), cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul său, Preasfinția Sa a subliniat importanța smereniei și a slujirii aproapelui ca principii fundamentale ale vieții creștine, invitând audiența să adopte o atitudine duhovnicească autentică, în contrast cu tendințele autoritariste ale societății contemporane.

Episcopul Damaschin a evidențiat că textul evanghelic al zilei, în care Apostolii Iacob și Ioan cer să stea alături de Hristos în slavă, reprezintă o provocare continuă adresată oamenilor de a înțelege adevărata natură a autorității. În predica sa, Episcopul Damaschin a accentuat ideea necesității transformării gândirii personale și comunitare.

De asemenea, a explicat că „excesul de autoritarism provoacă tulburare și frică”, îndemnându-i pe cei prezenți să urmeze modelul divin:

Preasfinția Sa a încurajat audiența să privească semenii prin ochii lui Dumnezeu, afirmând:

„Dumnezeu ne privește dincolo de toate neputințele noastre. Pentru că știe că, în adâncul sufletului, există în fiecare om ceva de care nu se pot atinge nici măcar demonii, c ă fiecare are un dar sau mai multe daruri, că fiecare este important în lumea aceasta, c ă dumneavoastră, credincioșii din Biserică, sunteți importanți pentru noi, nu sunteți o cifră. Și că noi, deși cu straie frumoase și atât de mult prețuiți de dumneavoastră, noi vă suntem slujitori. Noi suntem slujitorii Bisericii și slujitorii dumneavoastră.”

Această atitudine trebuie practicată în toate categoriile sociale:

„Alegătorii nu sunt o cifră importantă în calculele politice, ci sunt oameni care au nevoie de ajutorul dumneavoastră tot timpul, nu doar înainte de un anumit eveniment și apoi dați uitării. Clientul care vine la bancă este un om care are o nevoie, nu este cineva de care să profităm ca să ne depășim targeturile și să dăm bine la banca respectivă. O persoană bolnavă într-un spital vine acolo pentru că are o durere trupească și sufletească. Eu, ca medic, asistent, trebuie să-l privesc așa, nu să mă uit imediat câte zile de spitalizare are și că trebuie să plece imediat, ca să lase patul pentru altcineva, pentru că, altfel, nu sunt în topul spitalelor, ca unul care nu are performanță.”