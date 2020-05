PS Iustin: Biserica este locul unde se află Apa cea Vie. Să nu o părăsim!

Duminică, 17 mai 2020, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, pe esplanada Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, prima Sfântă Liturghie după ridicarea stării de urgenţă, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul s-a oprit asupra pericopei evanghelice a Samarinencei. „Mântuitorul elimină graniţele, mentalităţile, şi cere iubire şi respect între oameni, pentru faptul că fiecare este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Şi a venit să ofere tuturor oamenilor de pe pământ, nu numai poporului ales, şansa de a crede în Dumnezeu”.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor ce este, de fapt, Apa cea Vie.

„Apa cea Vie este credinţa cea adevărată, care a revelat-o Dumnezeu prin prooroci, apoi, la plinirea vremii, prin Mântuitorul Însuşi, apoi a fost transmisă nouă prin Sfintele Scripturi, prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Evanghelişti. Sfânta Biserică este Fântâna lui Iacob, locul unde se află Apa cea Vie, care aduce sănătate trupească, dar este şi tămăduitoare pentru viaţa noastră biologică și duhovnicească. De aceea, noi nu putem părăsi Biserica. Şi nu avem voie să o părăsim, pentru că ea ne asigură foamea şi setea de Dumnezeu. Astăzi aţi venit şi staţi ca şi lacrimile fiilor pământului înaintea lui Dumnezeu, mărturie că v-aţi dorit atât de mult să fiți la Liturghie. Să ne ajute Dumnezeu să ne adăpăm din Apa cea Vie a Bisericii lui Hristos, din Tainele Bisericii și din credinţa noastră ortodoxă strămoşească, pe care s-o mărturisim, s-o trăim și s-o împlinim în vieţuirea noastră creştină.”